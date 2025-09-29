הממשלה תתכנס מחר (שלישי) בשעה 20:00 בערב לישיבה מיוחדת לטובת אישור מינויו של אלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע ישר לאחר שובו ארצה לישיבה שתיערך בירושלים.

כשבועיים טרם אישור המינוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש לוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, ועדת גרוניס, את מועמדותו של זיני לתפקיד ראש שב"כ.

בפנייתו, ציין נתניהו כי הציע לזיני את התפקיד כבר בחודש מאי האחרון. "לאחר שבחנתי מספר מועמדים מהשירות ומארגונים ביטחוניים נוספים ובשים לב להשלכות אירועי 7 באוקטובר על שירות הביטחון הכללי, החלטתי למנות ראש שירות חדש שמגיע מחוץ לשורות הארגון", כתב בפנייתו.

נשיא ביהמ"ש העליון (בדימוס) אשר גרוניס, יושב ראש הוועדה, כתב את חוות הדעת של הוועדה, וסיכם את דבר מינויו של זיני באמירה שדוחה את הטענות באשר לדופי ב"טוהר המידות" של האלוף במיל': "בסיכומו של דבר, בנסיבות העניין - לא ניתן לקבוע שבעיית 'טוהר מידות' מונעת מראש הממשלה להציע מועמד לתפקיד ראש השירות".

עוד הוסיף והבהיר כי "ככל שמדובר במוצע לתפקיד - הוא האלוף זיני, לא נמצאה בעיה של "טוהר המידות" במינויו כראש השירות".

זאת, לאחר שהדגיש גרוניס במכתבו כי יש בידי הוועדה את הסמכות לבחון את "טוהר המידות במינוי" אך אין בידי הועדה את הסמכות "לבחון ולבדוק האם כישוריו המקצועיים של המועמד לתפקיד מצביעים על התאמתו".