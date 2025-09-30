סערה בתוככי האופוזיציה: ברקע כוונת הממשלה למנות את דוד זיני לראש השב"כ כבר הערב (שלישי), מיד לאחר חזרת ראש הממשלה בנימין נתניהו מביקורו בארה"ב, באופוזיציה התקיימו חילופי האשמות ברקע מינויו של האחרון לראשות שירות הביטחון הכללי.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר בגלי צה"ל כי "אם אנחנו נרכיב את הממשלה, אנחנו נדיח את ראש השב״כ דוד זיני", וסיים: "נצטרך לנקות את השירות הציבורי".

בהמשך כתב גולן ברשת-X: ״אנחנו נבחן כל מינוי של הממשלה הזו ואם סטה מן הדרך הדמוקרטית - אנחנו נחליף".

לדבריו של גולן: "אנחנו נמנה אנשים שישרתו את הממלכה ולא את המלך, נאמני דמוקרטיה שפועלים על פי חוק לטובת כלל אזרחי ישראל ומדינת ישראל".

יו"ר כחול לבן בני גנץ הטיח בגולן: "איך אפשר לומר שנקים כאן ממשלה אחרת טובה יותר, ובאותה נשימה לאיים על ראשי הארגונים הביטחוניים ושומרי הסף ולהתנהג בדיוק כמו מה שאנחנו רוצים להחליף, עוד לפני שנכנסו לתפקיד?"

גנץ פנה לגולן: "יאיר, גם לי כמוך יש ביקורת קשה מאוד על הליך מינויו של זיני, אבל מהרגע שהוא יבחר הוא ראש שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל, שלי ושלך. הצלחתו היא הצלחת כולנו ואסור לנו בשום אופן להכתים אותו לפני שנכנס לתפקידו", וסיים: תשאירו את ביטחון המדינה מחוץ לפוליטיקה".