"הסטה מהבעיות הפנימיות של מקרון"

צרפת יוזמת ועידה אירופית-ערבית על בניית הרצועה מחדש; סער תקף: "מיותר ומזיק"

צרפת תערוך מחר ועידה אירופית-ערבית בפריז בנושא בניית רצועת עזה מחדש, אך בשיחות לא ישתתפו נציגים מישראל או מהרשות הפלסטינית | שר החוץ סער תקף: "ניסיון נוסף של הנשיא מקרון להסיט את תשומת הלב מבעיותיו הפנימיות על חשבונה של ישראל" (מדיני, בעולם)

נשיא צרפת מקרון (שאטרסטוק)

מקור בכיר במשרד החוץ של צרפת אמר היום (רביעי) כי מחר יערכו בפריז דיונים "על הדרכים לבנייה מחדש של ועל ביטחונה". לדברי הבכיר ישתתפו שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס וכן נציגים מקטאר, סעודיה, מצרים, טורקיה, ירדן, בריטניה, גרמניה, ספרד, איטליה וצרפת.

עם זאת, בשיחות לא ישתתפו נציגים מישראל או מהרשות הפלסטינית אולם לדברי המקור שני הצדדים "קיבלו הודעה על הדיונים והם תומכים ביוזמה".

שר החוץ התייחס ליוזמת צרפת לערוך ועידה אירופית-ערבית בפריז בנושא בניית רצועת עזה מחדש, ללא השתתפות ישראל, ואמר כי היא "מיותרת ומזיקה כקודמותיה".

לדברי סער, "אנו רואים זאת כניסיון נוסף של הנשיא מקרון להסיט את תשומת הלב מבעיותיו הפנימיות על חשבונה של ישראל. אני מקווה שהמהלך לא יפגע במו"מ לשחרור החטופים, כפי שכבר קרה בעבר". עוד מסר כי "הזמנת ממשלות עוינות לישראל כמו ממשלת ספרד לדון בענייניה - מקוממת במיוחד".

