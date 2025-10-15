הלו"ז המלא: כך יראה יום הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר בכנסת

ימים בודדים לאחר ביקור נשיא ארה"ב בכנסת, מחר יציינו במשכן את יום הזיכרון הלאומי לאירועי ה-7 באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל.
החל משעה 09:00, בכניסת חברי הכנסת למשכן, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ידליק נר זיכרון לזכרם של החללים והנרצחים.
לאחר מכן, ברחבת הכנסת יורדו דגלי הלאום לחצי התורן, במעמד יו"ר הכנסת, מנכ"ל הכנסת משה (צ'יקו) אדרי ובליווי משמר הכבוד של לוחמי משמר הכנסת.
בהמשך יניחו הבכירים, זרים למרגלות הגלעד לזכר חללי מערכות ישראל והאנדרטה לזכר חללי פעולות האיבה.
בשעה 11:00: יתקיים טקס האזכרה לחללי מלחמת חרבות ברזל וטבח ה-7 באוקטובר שיתקיים בהיכל הזיכרון שבהר הרצל.
בשעה 14:00: תפתח האזכרה הממלכתי לנרצחים שיתקיים באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה.
0 תגובות