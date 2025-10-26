ברקע העסקה אשר לא נסגרה ברצועת עזה, שר החוץ גדעון סער יצא הערב (ראשון) לביקור מדיני בהונגריה וברומניה, במסגרתו ייפגש עם בכירים במימשל בשתי המדינות החברות באיחוד האירופי.

לביקור השר בהונגריה תצטרף משלחת כלכלית-עסקית בכירה הכוללת כ-50 אנשי עסקים וראשי הארגונים הכלכליים בישראל. המשלחת תתמקד בעיקר בתחומי הסייבר, תקשורת וחלל, רפואה, חקלאות, טכנולוגיה ואנרגיה.

על פי הודעת לשכת שר החוץ, "זאת המשלחת הכלכלית-עסקית הישראלית הגדולה ביותר שישראל שלחה להונגריה אי פעם, והיא מהווה נדבך נוסף בחיזוק וקידום היחסים המצויינים בין המדינות. במהלך הביקור יקיימו חברי המשלחת למעלה מ-150 פגישות עסקיות ומפגשים עם המנהיגות העסקית והכלכלית של הונגריה וכן יקבלו תדרוכים מבכירים מקומיים".

עוד נאמר כי המשלחת, תצא על ידי משרד החוץ בשיתוף עם מכון היצוא, התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, והיא תקיים פורום כלכלי בראשות השר סער ושר החוץ של הונגריה פטר סיירטו, עם אנשי עסקים ובכירים במשק המקומי.

בהמשך הביקור המדיני -יקיים השר סער ביום שלישי ביקור מדיני ראשון ברומניה, בה הוקמה ממשלה חדשה בחודש יוני השנה, זאת, לאחר ניצחונו של ניקושור דן בבחירות לנשיאות בחודש מאי.