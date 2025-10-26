המפלגות שלא עוברות וכמה מקבלים החרדים? מפת המנדטים המלאה

בזמן שבישראל מנסים להתרגל לשגרה ללא מלחמה, הפוליטיקאים מתחממים על הקווים, ומנסים להשפיע על דעת הקהל. בתקשורת מריצים בימים אלו סקרי מנדטים, בזמן שהבחירות מבצבצות באופק.

מפלגת השלטון הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים, המפגלה השנייה בגודלה היא מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עם 21 מנדטים שמפתיע בכמות המנדטים. כך עולה מסקר כאן חדשות שפורסם הערב (ראשון).

הדמוקרטים של יאיר גולן קיבלה בסקר 11 מנדטים. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 10 מנדטים וכך גם יש עתיד של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 9 מנדטים בסקר. מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט מקבלת בסקר 8 מנדטים.

יהדות התורה ועוצמה יהודית של איתמר בן גביר מקבלות בסקר 7 מנדטים כ"א. מפלגת חד"ש-תע"ל מקבלת בסקר 5 מנדטים, כך גם רע"ם של מנסור עבאס.

המפלגות של בני גנץ (3%) ושל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית, 2.3%) לא עוברות את אחוז החסימה. כך גם בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה (2%) ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל (1.8).

על פי הסקר, גוש תומכי נתניהו מקבל בסקר 51 מנדטים בלבד, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מקבל 59 מנדטים. המפלגות הערביות על פי הסקר עם 10 מנדטים.

בנוסף, במסגרת הסקר נשאלו המשתתפים האם הם תומכים בהחלת ריבונות ישראלית באיו"ש. 36% מהמשיבים השיבו כי "תומכים". 32% השיבו כי הם "מתנגדים". 32% נוספים השיבו "לא יודע".

עוד נשאלו המשתתפים בסקר האם הם מסכימים לטענה לפיה ישראל הפכה ל"מדינת חסות של ארצות הברית". 48% השיבו "מסכים", 29% השיבו "לא מסכים", 23% השיבו "לא יודע".