הפריצה לבסיס שדה תימן: ח"כ צבי סוכות זומן לחקירה באזהרה

חבר-הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) זומן לחקירה באזהרה בפרשת הפריצה לבסיס שדה תימן ובסיס בית ליד.

כזכור, לפני כשנה וחצי, פרצו מאות מפגינים ובהם חברי כנסת, לבסיס שדה תימן בעקבות מעצרם של חיילים שנחשדו בהתעללות במחבלי נוח'בה.

החקירה של ח"כ סוכות נקבעה ליום שלישי בעוד שבועיים בבאר שבע, וזאת לאחר שלפני כחצי שנה אישרו היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה לקחור שר וחברי כנסת בפרשה.

בתיעוד שפורסם אז ברשתות נראה ח"כ צבי סוכות נכנס דרך השער הנעול לבסיס שדה תימן, כאשר נגד מהבסיס מנסה למנוע בעדו אך ללא הצלחה. סוכות הצליח להתחמק ולהיכנס.

גם השר עמיחי אליהו תועד אז כשהוא נכנס אל הבסיס הסגור.