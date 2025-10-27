ברקע הביקורת בישראל על ה'מריחת זמן' של חמאס בצורה מפלצתית על חשבון הכאב של המשפחות ועם ישראל, היום (שני) דווח כי חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח אין אישור ממקורות אחרים.

על פי ערוץ א-שרק הסעודי, החטופים החללים יימסרו באמצעות הצלב האדום מיד לאחר חילוצם, מבלי שצוין מועד המסירה הצפוי. לפי הדיווח, הזרוע הצבאית של חמאס ממשיכה לפעול לשם כך, לאחר הגעת כלים כבדים שמסייעים בפעולות החפירה.

המקור ציין כי חמאס ביקש לפני כמה ימים, באמצעות המתווכות, כי "הצבא הישראלי ייסוג מאזורים מסוימים שנקבעו מחוץ לקו הצהוב" בדרום רצועת עזה כדי "להשלים את פעולות החיפוש והחילוץ".

מוקדם יותר דווח בעזה כי כמה כלים כבדים הגיעו לציר סלאח א-דין - לצורך החיפושים אחר החטופים החללים ממזרח לעיר עזה. הבוקר מקורות פלסטינים דיווחו כי 13 משאיות בבעלות מצרית הגיעו אמש למטה הוועדה המצרית במרכז רצועת עזה. הם טענו כי המשאיות הובילו ציוד כבד שנועד לסייע לאיתור חטופים חללים.

נזכיר כי הערב יפקע הדדלין של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאמר במוצאי שבת: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".