כיכר השבת
יקרה בקרוב?

דיווח ערבי: חמאס הודיעה למתווכות על כך שהיא בתהליכי חילוץ של 7-9 חללים

חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה | על פי הדיווח, גופות החללים יימסרו לצלב האדום מיד לאחר חילוצן | לדיווח אין אישור ממקורות אחרים (חדשות)

חמאס יעביר הגופות (צילום: מהרשתות החברתיות)

ברקע הביקורת בישראל על ה'מריחת זמן' של בצורה מפלצתית על חשבון הכאב של המשפחות ועם ישראל, היום (שני) דווח כי חמאס הודיע למדינות המתווכות כי הוא בעיצומו של תהליך חילוץ בין שבעה לתשעה חללים ישראלים, שמיקומם ידוע לו באזורים שונים ברצועת עזה. לדיווח אין אישור ממקורות אחרים.

על פי ערוץ א-שרק הסעודי, החטופים החללים יימסרו באמצעות הצלב האדום מיד לאחר חילוצם, מבלי שצוין מועד המסירה הצפוי. לפי הדיווח, הזרוע הצבאית של חמאס ממשיכה לפעול לשם כך, לאחר הגעת כלים כבדים שמסייעים בפעולות החפירה.

המקור ציין כי חמאס ביקש לפני כמה ימים, באמצעות המתווכות, כי "הצבא הישראלי ייסוג מאזורים מסוימים שנקבעו מחוץ לקו הצהוב" בדרום רצועת עזה כדי "להשלים את פעולות החיפוש והחילוץ".

מוקדם יותר דווח בעזה כי כמה כלים כבדים הגיעו לציר סלאח א-דין - לצורך החיפושים אחר החטופים החללים ממזרח לעיר עזה. הבוקר מקורות פלסטינים דיווחו כי 13 משאיות בבעלות מצרית הגיעו אמש למטה הוועדה המצרית במרכז רצועת עזה. הם טענו כי המשאיות הובילו ציוד כבד שנועד לסייע לאיתור חטופים חללים.

נזכיר כי הערב יפקע הדדלין של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאמר במוצאי שבת: "חמאס יצטרך להתחיל להחזיר במהירות את גופות החטופים שנהרגו, כולל שני אמריקנים, אחרת המדינות האחרות המעורבות בשלום הגדול הזה ינקטו פעולה. נראה מה הם יעשו ב־48 השעות הקרובות. אני עוקב אחר כך מקרוב מאוד".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר