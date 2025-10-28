נאום לא פוליטי: ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה - השתתפו אמש (שני) בטקס פתיחת מרכז השיקום ע״ש ג׳ון גנדל בבית החולים הדסה הר הצופים.

ראש הממשלה אמר בנאומו: "באתי לכאן לפני שנתיים, בתחילת המלחמה, עם חבר הקונגרס מפלורידה ויושב ראש הוועדה שלנו, בריאן מאסט. אז זה עוד היה בבניין הישן. עברנו מחדר לחדר, והמראות היו קורעי לב".

נתניהו המשיך לנאום ואף חשף רגע אישי: "ראיתי דברים קשים בחיי בשדה הקרב, אבל לראות את הגיבורים הצעירים האלה, שאיבדו איברים, שסבלו כאב ופציעות שלא יתוארו, ולראות את אומץ ליבם, את החוסן שלהם ואת התקווה בעיניהם, זה היה כל כך מרגש עד שנאלצתי ללכת הצידה ולנגב דמעה. זו השראה אמיתית.

"ניצחנו ניצחונות גדולים, אך הם באו במחיר כבד: מחיר חיי הנופלים והכאב של משפחותיהם שאין לו נחמה; והמחיר של צעירים שנראים, על פניו, כמי שאין להם עתיד. אבל זה לא מה שראיתי. ראיתי צוותים רפואיים מסורים לאין שיעור, טיפולים מופלאים, ואלה שודרגו עכשיו לרמה הטובה בעולם. הצוותים הם אנשים מהטובים בעולם, אבל הם גם זקוקים לציוד, וכעת יש להם אותו".

בסיום דבריו אמר רה"מ: "ראיתי שזה לא רק בניין. מה שיש כאן הוא לא רק מבנה, אלא יסודות של תקווה, יסודות של חוסן, של המחר. זה מה שראיתי בעיני החיילים הפצועים. והם אמרו לי דבר אחד. אתם יודעים מה הם אמרו? הם אמרו: ׳למען המדינה, למען המדינה שלנו. המשיכו להילחם, ואנחנו נחזור ונילחם גם׳. כל אחד ואחד מהם. זה ריגש אותי עד עומק הלב, ובאותו רגע ידעתי: זה הדור הכי לא מוערך שלנו. וזה הדור הגדול שלנו. זה סוד כוחה של ישראל, מקור עוצמתנו, מקור ניצחוננו״.