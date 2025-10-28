ברקע סאגת חוק הגיוס והמשבר הפוליטי והציבורי, מנכ"ל מפלגת ש"ס, חבר הכנסת חיים ביטון (לשעבר שר במשרד החינוך), כתב הערב (ראשון) לפעילי המפלגה הוראות ברורות כיצד לפעול כנגד קמפיין מודעות שעלה כנגד יו"ר המפלגה אריה דרעי.

בהודעה בקבוצה הרשמית של נציגי ש"ס שנחשפת כאן לראשונה כתב ח"כ ביטון: "כפי הידוע לכם קבוצת אנשי דלא מעלי עושים ברשעותם ככל האפשר לפגוע ביו"ר תנועתנו הרב אריה שליט"א, כשמטרתם ברורה ! כעת פתחו בקמפיין השמצה פומבי של מודעות רחוב נגדו".

לדברי ביטון, "מיותר לומר לכם כמה הוא עמל ימים כלילות להגדלת והאדרת התורה ולומדיה בחרוף נפש ממש".

ביטון נותן הוראות לפעילים וכותב: "המינימום הנדרש מצידנו הוא טיפול מהיר בהסרת מודעות אלו בצורה מיידית, וע"כ אבקש מכם שיתוף פעולה מלא, בכל שכל אחד מכם יעדכן אותנו ברגע שצצה מודעה ראשונה בעירו, ואנו נטפל או דרככם או בשליחת צוות חיצוני".

ישראל מחושקת מול ההפרות של חמאס: זו הדרישה של האמריקנים מהדרג המדיני יוסי נכטיגל | 23:04

לסיום כתב: את העדכונים בעניין אבקשכם לשלוח למספר לשכתי. בברכה חה"כ חיים ביטון מנכ"ל התנועה".