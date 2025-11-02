על רקע הדלפת הפצ״רית בפרשת שדה תימן, מעורבות היועצת המשפטית לממשלה וניסיון סיכול מינויו של האלוף דוד זיני, במפלגת עוצמה יהודית יניחו מחר (שני) על שולחן הכנסת הצעת חוק למינוי תובע מיוחד לחקירת בכירים.

הצעת החוק נועדה להקים מנגנון עצמאי למינוי תובע מיוחד, שיוסמך לחקור חשדות לעבירות פליליות שבוצעו בידי פקידים וקצינים בכירים במערכת הביטחון ובשירות המדינה, במקרים בהם עולה חשש ממשי לניגוד עניינים או למעורבות של גורמי אכיפה בכירים בעצמם.

לדברי יוזמי ההצעה, החוק נולד על רקע שורה של אירועים מהחודשים האחרונים ובהם הדלפת חומרים מגמתיים על ידי הפרקליטה הצבאית הראשית בפרשת שדה תימן, וניסיון לסכל את מינויו של האלוף דוד זיני לראש השב״כ. “האירועים הללו ממחישים את חוסר היכולת של המערכת לחקור את עצמה, כאשר המעורבים נמצאים בצמרת הממסד הביטחוני והמשפטי”, נכתב בדברי ההסבר להצעה.

עוד נכתב כי “רבו המקרים בהם פקידים וקצינים בכירים ביצעו לכאורה עבירות פליליות לעיתים תוך שימוש בכלי חקירה השמורים ללוחמה בטרור, או באמצעות הדלפות הפוגעות בביטחון ישראל ומסכנות את חיילי צה״ל”. יוזמי החוק מדגישים כי מעורבותה הישירה של היועצת המשפטית לממשלה בגופים השונים, מצה״ל ועד השב״כ, מונעת קיומן של חקירות אפקטיביות. “הפה שאסור הוא הפה שהתיר, הוא הפה שחקר והוא הפה שהסתיר”, נכתב.

לאחר שפרסמה ומחקה והוזמנה לחקירה - פעילת המחאה לא עוצרת יאיר טוקר | 22:45

לפי ההצעה, הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת או ועדת חוץ וביטחון יוכלו למנות תובע מיוחד לחקירת בכירים, לבקשת יו״ר הוועדה, שני שלישים מחבריה או הממשלה. המינוי ייעשה ברוב רגיל אם יוגש על ידי הממשלה, וברוב של שני שלישים אם יוזם מהכנסת.

התובע המיוחד יהיה בלתי תלוי, יפעל ללא ניגוד עניינים, ויוסמך להפעיל את כל סמכויות החקירה, המעצר והעמדה לדין, כפי שמוקנות לשופט חוקר או לוועדת חקירה ממלכתית. תקציבו ייקבע בידי הוועדה, והמדינה תעמיד את הכספים לרשותו בתוך 14 יום מאישורם.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על ההצעה: “הגיע הזמן לשים סוף למצב שבו מערכת אוכפת חוק כלפי אזרחים, אך עוצמת עיניים כשמדובר באנשיה שלה. לא ייתכן שפרקליטים וקצינים בכירים יהיו מעל החוק. מינוי תובע מיוחד הוא מהלך הכרחי לשיקום אמון הציבור ולביצור שלטון החוק במדינת ישראל.”