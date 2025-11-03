פרטים חדשים נחשפים: רק לפני כשנה ,מספר חודשים לאחר הדלפת הסרטון משדה תימן - תיעוד שללא ספק הביא נזק כבד לישראל, שר הביטחון דאז יואב גלנט, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, וסגן הפצ"רית תת-אלוף גל עשהאל מי שמונה לחקור את ההדלפה - מתכנסים ודנים בפרשה - בקרייה בתל אביב.

העיתונאית מוריה אסרף חשפה הערב (שני) בחדשות 13 את הפרוטוקולים המלאים מאותה פגישה, בה נשמע שר הביטחון דאז גלנט, מטיח כבר אז בסגנה של הפצר"ית על אופן ניהול החקירה.

בתחילת הדיון סגן הפצ"רית אמר לגלנט: "יש פה תהליך מפוקח שמעורבים בו אנשי היועצת ומשרד המשפטים, והצלחנו להשיב לבג"ץ. זה לא נעשה במחשכים".

גלנט הטיח בו: "מה אגיד לך? לא השתכנעתי. בקצה התהליך צריך להגיע לחמישה הראשונים שנחשפו לסרטון". הרמטכ"ל דאז: "במה יש פה להשתכנע?" סגן הפצ"רית: "אני אומר בזהירות - זה רחוק משלושה-חמישה אנשים".

סגן הפצ"רית עשהאל ממשיך ומפרט: "הנושא עלה עד היועמ"שית והיא הנחתה לבדוק את הטענות להדלפה באמצעות מצ"ח. יש צוות שלנו של הפרקליטות הצבאית שאני מנחה אותו. הצוות הזה עובד בניתוק מהתיק העיקרי. הצוות הזה הוא מנוסה, עצמאי, פועל ברצינות, באחריות ובמנותק ממקבלי ההחלטות בתיק העיקרי. יצאו החוצה כל מיני סוגים של דברים. סרטונים, מסמכים רפואיים, תחקיר".

גלנט מקשה על דבריו של סגנה של הפצ"רית: "אבל הסרטונים יצאו ממש בתחילת האירוע, זמן קצר אחרי האירועים עצמם. עוד לפני שהודלפו שאר הדברים".

סגן הפצ"ר לא משנה את עמדתו וממשיך לטעון: "החקירה למיטב ידיעתי נפתחה במהלך יולי והכתבות הראשונות במהלך חודש אוגוסט. אוקיי? צריך להגיד שחלק מהגורמים שנחשפו לסרטונים הם אנשי צבא אבל גם אזרחים".

אני אגיד במילה אחת טען סגנה של האלופה: "לא הועלתה שום זהות של מדליף בבדיקה של מחלקת ביטחון מידע של הצבא. כבר עכשיו יש הרבה מאוד מעגלים שמעורבים בתוך התהליך ומה שהבדיקה מכוונת לעשות היא לצמצם את מספר המעגלים האלה כדי להגיע לקבוצה כמה שיותר מצומצמת. לא רוצים להכתים ציבורים שלמים בדבר הזה. לא אנשי צבא ולא אזרחים. צריך להגיד גם שהבדיקה הזו של מי הדליף נמצאת על המסילה, היא רצה מאוד מהר".