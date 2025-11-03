פרטים חדשים נחשפים: רק לפני כשנה ,מספר חודשים לאחר הדלפת הסרטון משדה תימן - תיעוד שללא ספק הביא נזק כבד לישראל, שר הביטחון דאז יואב גלנט, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, וסגן הפצ"רית תת-אלוף גל עשהאל מי שמונה לחקור את ההדלפה - מתכנסים ודנים בפרשה - בקרייה בתל אביב.
העיתונאית מוריה אסרף חשפה הערב (שני) בחדשות 13 את הפרוטוקולים המלאים מאותה פגישה, בה נשמע שר הביטחון דאז גלנט, מטיח כבר אז בסגנה של הפצר"ית על אופן ניהול החקירה.
בתחילת הדיון סגן הפצ"רית אמר לגלנט: "יש פה תהליך מפוקח שמעורבים בו אנשי היועצת ומשרד המשפטים, והצלחנו להשיב לבג"ץ. זה לא נעשה במחשכים".
גלנט הטיח בו: "מה אגיד לך? לא השתכנעתי. בקצה התהליך צריך להגיע לחמישה הראשונים שנחשפו לסרטון". הרמטכ"ל דאז: "במה יש פה להשתכנע?" סגן הפצ"רית: "אני אומר בזהירות - זה רחוק משלושה-חמישה אנשים".
סגן הפצ"רית עשהאל ממשיך ומפרט: "הנושא עלה עד היועמ"שית והיא הנחתה לבדוק את הטענות להדלפה באמצעות מצ"ח. יש צוות שלנו של הפרקליטות הצבאית שאני מנחה אותו. הצוות הזה עובד בניתוק מהתיק העיקרי. הצוות הזה הוא מנוסה, עצמאי, פועל ברצינות, באחריות ובמנותק ממקבלי ההחלטות בתיק העיקרי. יצאו החוצה כל מיני סוגים של דברים. סרטונים, מסמכים רפואיים, תחקיר".
גלנט מקשה על דבריו של סגנה של הפצ"רית: "אבל הסרטונים יצאו ממש בתחילת האירוע, זמן קצר אחרי האירועים עצמם. עוד לפני שהודלפו שאר הדברים".
סגן הפצ"ר לא משנה את עמדתו וממשיך לטעון: "החקירה למיטב ידיעתי נפתחה במהלך יולי והכתבות הראשונות במהלך חודש אוגוסט. אוקיי? צריך להגיד שחלק מהגורמים שנחשפו לסרטונים הם אנשי צבא אבל גם אזרחים".
אני אגיד במילה אחת טען סגנה של האלופה: "לא הועלתה שום זהות של מדליף בבדיקה של מחלקת ביטחון מידע של הצבא. כבר עכשיו יש הרבה מאוד מעגלים שמעורבים בתוך התהליך ומה שהבדיקה מכוונת לעשות היא לצמצם את מספר המעגלים האלה כדי להגיע לקבוצה כמה שיותר מצומצמת. לא רוצים להכתים ציבורים שלמים בדבר הזה. לא אנשי צבא ולא אזרחים. צריך להגיד גם שהבדיקה הזו של מי הדליף נמצאת על המסילה, היא רצה מאוד מהר".
במהשך הדיון כפי שנחשף בחדשות 13, גלנט תוהה ושואל: "כמה מהר? התחלנו ביולי, אוגוסט".
עשאהל: "היא רצה חודשיים ברוטו עם חגים באמצע. ההערכה היא שהדבר הזה יסתיים תוך שבועות. לא רוצה לשלוף תאריך. אנחנו אנשים רציניים".
שר הביטחון דאז גלנט מפסיק את דברי עשהאל: "הדבר הזה, כלומר ההדלפה, יוצרת מציאות שכל מי שעוסק בדבר הזה מוכתם. כולל צה"ל וזה הופך להיות בעל גוון התנגחות. מבחינת הציבור מכוונים את האש לפרקליטות.
תת-אלוף עשהאל דבק בעמדתו: "אנחנו מסתכלים בצורה עניינית ומנטרלים רעשים מבחוץ. יש פה תהליך מפוקח, בתהליך הזה מעורבים אנשי היועצת המשפטית לממשלה, מעורב בו משרד המשפטים כי יש כבר שתי עתירות לבג"ץ שאנחנו מחויבים להשיב להן. הצלחנו להשיב לבג"ץ".
גלנט המשיך והעביר מסר: "ההליך הזה צריך להיות יותר מכונס. יותר מהיר. בקצה שלו צריך לדעת מי האנשים שהחזיקו בדבר הזה, בסרטון. מי החמישה הראשונים שנחשפו לסרטון".
סגנה של הפצ"רית מנסה שוב להדוף את הטענות: "אני אומר בזהירות שזה רחוק מאוד משלושה-חמישה אנשים שנחשפו לסרטון. אנחנו רוצים לצמצם את הכמויות הגדולות מאוד של האנשים שהם בגדר חשודים פוטנציאליים. אתה מגלה שיש הרבה מאוד אנשים מעורבים. סנגורים, אנשים נוספים, מעגלים מאוד רחבים.
