לקראת מערכה נוספת? גורמי ביטחון בישראל מזהים כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להתעצם ולהגדיל את כוחו - צפונית לנהר הליטני, כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

על פי הפרסום של העיתונאי סולימאן מסוודה, בישראל אף נערכים לאפשרות של הסלמה בגבול הצפון, כאשר בכירים ישראלים מדגישים כי "אף מקום לא יהיה חסין".

בנוסף לכך, בישראל מאשימים את ממשלת לבנון: היא מגלה אוזלת יד בכל הקשור למאבק סביב התעצמות ארגון הטרור, דבר שיחייב את ישראל להגיב להפרות ההולכות וחוזרות.

מוקדם יותר היום (שני), עדכן דובר צה"ל, באמצעות חיל האוויר, כי הותקף המחבל מוחמד עלי חדיד - מפקד ביחידת ׳כוח רדואן’ של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון.

המחבל קידם מתווי טרור רבים לעבר שטח מדינת ישראל. בעת האחרונה המחבל המשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, צה״ל תקף וחיסל שעה קלה קודם לכן, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל נוסף מארגון הטרור חיזבאללה במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון. המחבל נצפה עוסק בניסיונות איסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".