מפקדים ב'כוח רדואן'

המלחמה בלבנון נמשכת בשקט | תוך שעה: צה"ל חיסל שני מחבלים • תיעוד

מתחת לפני השטח, מדינת לבנון לא ממש מצליחה להשתלט על ארגון הטרור - והוא מנסה להתעצם, המלחמה בצפון אמנם הסתיימה, אך צה"ל עדיין פועל באיזור בשקט, והיום חוסלו שני מחבלים מכוח רדואן תוך פחות משעה (חדשות ביטחון)

חיסול מחבלים (צילום: דובר צה"ל)

בשבועות האחרונים ישנם דיווחים רבים על ניסיון ההתעצמות של חמאס ומאידך, צה"ל תוקף כמעט מדי יום בלבנון ומחסל מחבלים של .

לפני זמן קצר (שני), עדכן דובר צה"ל, כי באמצעות חיל האוויר, הותקף המחבל מוחמד עלי חדיד - מפקד ביחידת ׳כוח רדואן’ של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום .

המחבל קידם מתווי טרור רבים לעבר שטח מדינת ישראל. בעת האחרונה המחבל המשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, צה״ל תקף וחיסל שעה קלה קודם לכן, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל נוסף מארגון הטרור חיזבאללה במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון. המחבל נצפה עוסק בניסיונות איסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב.

מדובר צה"ל נמסר: "פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

