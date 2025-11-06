זימונו יבוטל? בא כוחו של חה"כ צבי סוכות, מבקש הבוקר (חמישי) ממשטרת ישראל לבטל את זימונו של הח״כ לחקירה באזהרה שנקבעה לשבוע הבא ביחידת ההונאה של מחוז הדרום.

לטענת עו״ד בום, החקירה מתייחסת לחשד ל״פריצה״ לבסיס שדה תימן בקיץ האחרון, אך אין היא יכולה להתנהל ביושרה במערכת שלדבריו נגועה בשחיתות ובניגוד עניינים חמור.

לדברי: סוכות זומן לחקירה בעקבות אירוע שבו לוחמי כוח 100 נעצרו בידי רעולי פנים שהתבררו כשוטרים צבאיים, ומוסיף כי לנוכח מה שהוא מגדיר כריקבון מוסדי חמור, יש לבטל את הזימון.

עוד נכתב: "כי לאחר הגשת עתירות לבג״ץ בדרישה לחקור את ההדלפה, הוקם צוות בדיקה בראשות סגן הפצ״רית ובפיקוחה של היועצת המשפטית לממשלה, אך זה פעל למראית עין בלבד, נמנע מביצוע פעולות חקירה בסיסיות והתעלם ממידע שהוצע לו על ידי התובע הצבאי הראשי, כאשר למעשה, בכירים בפרקליטות הצבאית היו מודעים למעורבות הפצ״רית בהדלפה, אך הוגשו תצהירים כוזבים לבג״ץ שמנעו את חשיפת האמת".

בסיום המכתב שנשלח למשטרה נאמר כי ״מערכת שאיבדה את יושרתה ואת אמון הציבור בה אינה יכולה לחקור, כיוון שאמת אינה תכלית חקירתה. על כן אבקשכם לבטל את הזימון לחקירה של ח״כ צבי סוכות״.