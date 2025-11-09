נתניהו מאשר: רה"מ אישר בפתח ישיבת הממשלה היום (ראשון), כי סגן הדר גולדין השבוי בשבי חמאס ככבר אחד עשר שנים, צפוי להתשחרר ולהגיע לקבורה בשטח ישראל עוד היום.

לדבריו של רה"מ: ״חמאס הודיע אתמול שהוא מחזיק בגופתו של סגן הדר גולדין, זכרונו לברכה. אנחנו אמורים לקבל את הגופה היום אחר הצהריים. זה כמובן יתחיל מיד בווידוא הזהות שלו".

נתניהו הוסיף: "סגן הדר גולדין נפל בקרב גבורה במבצע 'צוק איתן' לפני 11 שנים. גופתו נחטפה על ידי החמאס, שסרב להחזירו בכל התקופה הזאת. בכל התקופה הזאת עשינו מאמץ גדול בממשלות ישראל להחזירו. כמובן, תוך כדי ייסורים קשים של משפחתו, שעכשיו תזכה להחזירו לקבר ישראל".

על הניצחון של המלחמה: "אנחנו אמרנו בתחילת המלחמה שאנחנו נחזיר את כל החטופים, בלי יוצא מן הכלל. נחטפו 255, זה כולל גם ארבעה שנחטפו קודם לכן. אנחנו החזרנו עד היום 250. אנחנו נחזיר את כולם. יש לנו גם מורשת מהקמת המדינה - ממלחמת העצמאות עד מלחמת התקומה - להחזיר את חיילינו שנפלו בקרבות, ואנחנו עושים את זה. לפעמים זה לוקח הרבה זמן, כמו למעלה מ-40 שנה בקרב סולטאן יעקב. החזרנו עד עתה שניים מהלוחמים שנפלו שם, ויש עדיין לוחם נוסף, זו חובה גדולה שלנו, גם לחיילים שלנו, וגם לאנשי הביטחון".

בהמשך אף חשף: "אנחנו עמלים על החזרתו של אלי כהן לקבר ישראל. לא מרפים מזה. לכן זה ערך מקודש. הוא מביע את הערבות ההדדית שיש לנו לאזרחי ישראל, ובראש ובראשונה לחיילי ולוחמי ישראל".

על כלכלת ישראל אמר נתניהו: "דירוג האשראי של ישראל הועלה היום על ידי סוכנות S&P, ויש לכך שתי סיבות: סיבה אחת - צריך להבין שהמעמד הגיאו-פוליטי של ישראל מאוד התחזק. הוא מאוד התחזק ביחס למה שהוא היה לפני ה-7 באוקטובר".

והוסיף: "ישראל נתפסת חזקה יותר, האיום הגיאו-פוליטי והביטחוני הגדול ביותר עליה - איראן - בפירוש שונמך, בלשון המקצוענים. איראן ספגה מכה גדולה, ישראל עלתה בכוחה, איראן ירדה בכוחה, והאיום הקיומי, שהיא איימה עלינו ועל האזור כולו - האיום הזה הורחק מאוד. זה בסיס אחד למה שמתרחש כרגע, אם כי לדעתי, סוכנויות הדירוג עדיין לא הפנימו לגמרי את השינוי הגדול שקרה כאן".

קרה כאן עוד דבר: שבזמן המלחמה, שבה הכלכלה שלנו הייתה צריכה להצטמק וההשקעות בישראל, במיוחד בהייטק, היו צריכות להצטמק גם הן - ההפך הגמור קרה. כלכלת ישראל צומחת. אנחנו נראה את הצמיחה הזאת בשנה הקרובה ביתר שאת. האבטלה בישראל נמצאת בשפל היסטורי - פחות מ-4%. החוב-תוצר של ישראל הוא מהנמוכים בעולם המערבי - הוא 68%. אני רוצה שנבין את זה - זה הישג גדול מאוד לעומת, נניח, הכלכלות של צרפת, איטליה, ארצות הברית, בריטניה. החוב-תוצר של ישראל יותר נמוך משלהם, אף על פי שעברנו עכשיו מלחמה קשה.

אנחנו גם עדים להתחזקות של השקל לעומת הדולר - 13% השנה. אני כבר לא מדבר על שוק המניות - מה שקורה בבורסה, זה בכלל, היא מובילה כמעט את כל הבורסאות במערב.

זה אחרי שנתיים של מלחמה. כלומר, כלכלת ישראל היא מאוד חזקה, והיא תמשיך להיות חזקה במדיניות האחראית שאנחנו נמשיך להוביל״ סיים רה"מ.