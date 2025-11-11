אחרי שסירב לחשוף בוועדה את תהליך קבלת ההחלטות בצנזורה, ועדת החוץ והביטחון, קיימה היום (שלישי) דיון משותף עם ועדת החוקה, שעסק בהחלטת הצנזורה לאשר לשידור את הסרטון שפגע בחיילי צה"ל משדה תימן, נציין כי הדיון התקיים במתכונת חסויה.

רק בשבוע שעבר קיימו הוועדות דיון משותף גלוי שעסק בניגוד העניינים בפרשת שדה תימן, במסגרתו נשאל סגן הצנזור לעניינים אסטרטגיים, רון קרניאלי, על הליך אישור הסרטון על ידי הצנזורה הצבאית, והשיב כי ניתן יהיה להתייחס לכך רק בדיון חסוי.

בדיון החסוי שהתקיים היום השתתף מאיר מלכה, סגן הצנזור הראשי, שתיאר בפני חברי הוועדה את פעילות הצנזורה באופן כללי, ואת התקנות ומערכת ההבנות על פי הן היא פועלת בעת אישור או פסילת ידיעות.

במהלך הדיון בוועדה, מלכה ניתח באופן מעמיק כיצד מבחן הוודאות הקרובה למציאת נקודת האיזון בין חופש הביטוי לבין השמירה על הביטחון בא לידי ביטוי בבחינת פרסום הסרטון משדה תימן, תוך הרחבה על השיקולים והפרמטרים שנלקחו בחשבון. מלכה השיב לשאלות חברי הכנסת ואף הזמין אותם להתרשם מקרוב ובאופן בלתי אמצעי אחר עבודה הצנזורה.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אמר לאחר הדיון: "קיימת תמימות דעים בנוגע לנזק שנגרם בעקבות פרסום הסרטון, וההשלכות הרחבות שלו עד עצם היום הזה. עלינו לפעול על מנת למנוע נזק דומה בעתיד, ולשמירה על שמם הטוב של חיילי צה"ל ושל מדינת ישראל".

לדבריו: אנחנו נפנה לצנזור הראשי ונבקש את התייחסותו לסוגיות שעלו במהלך הדיון, נקיים סיור בצנזורה על מנת לעמוד מקרוב על עבודתה, ונמשיך לפקח על תהליכי קבלת ההחלטות בצנזורה הצבאית ובכלל".