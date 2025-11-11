המאבק לא חדש, אך ההכרעה קרובה: ראש הממשלה נתניהו שוחח היום (שלישי) עם שר התקשורת קרעי, ויו"ר הקואליציה אופיר כץ, בנוגע למאבק הליכודי, בשאלה מי ינהל את הדיונים בחוקי התקשורת.

על פי הפרסום בכאן חדשות, נתניהו שחושש כעת להיכנס לעימות עם ביטן, הודיע לשר קרעי כי החליט שלא להכריע לבינתיים בשאלה האם החוקים ידונו בוועדת הכלכלה של ביטן, או בוועדה נפרדת שמי שישלוט בה יהיה קרעי.

בשיחה שהתקיימה היום טען נתניהו כי עדיין לא הכריע בסוגיה, וכי נדרשים לו כמה ימים כדי להחליט האם להקים וועדה מיוחדת לטיפול בחוק השידורים, שתלך על הראש של הייעוץ המשפטי של הכנסת ועל אף התנגדותו של בכיר הליכוד ח"כ דוד ביטן.

רק בשבוע שעבר, מליאת הכנסת הצביעה, בקריאה ראשונה, בעד חוק התקשורת של השר שלמה קרעי, וזה בתמיכת הסיעות החרדיות.

בסיעות החרדיות הסבירו את התמיכה בחוק של קרעי כחלק מ'הכרת הטוב' לחוק 'הקומה הכשרה' שהעביר כשר התקשורת, וכך גם כחלק מ'דיל' שבו חוק בתי הדין עבר בקריאה ראשונה, שעות לפני חוק התקשורת.

קרעי, שהעביר את החוק נגד עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, הסביר כי הרפרומה שלו תאפשר, לראשונה, ליזמים חדשים להיכנס בקלות לשוק, מבלי החסמים ודרישות הרישוי אשר נדרשות כיום מכל גוף תקשורת המעוניין לשדר בישראל.

כמו כן, הסביר קרעי, החוק מקיים לראשונה מודל עסקי חופשי בו פלטפורמות השידור יוכלו לשלב דמי מנוי עם פרסומות ואף יאפשר לצרכן לבחור באופן אישי את הערוצים והתכנים המועדפים עליו ועליהם בלבד ישלם.

בנוסף, החוק נותן ל'רשות לתקשורת משודרת' שתקום סמכות לדרוש מספקי התכנים לפרסם באתר האינטרנט שלהם את התפלגות נתוני הצפייה לפי ערוצי החדשות בזמן אמת ומסיר כל מעורבות בקביעת ומדידת הרייטינג.

השר קרעי אמר לאחר ההצבעה: "בתום ההצבעה אמר השר ד"ר שלמה קרעי: "הרפורמה שעברה כעת היא מהפכה היסטורית של חופש דעות ובחירת הצרכן. אחרי שנים של מאבק עיקש, ולמרות התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה ואלה המבקשים לשלוט בשוק הדעות, כעת הכוח עובר לעם.

"החוק צפוי להביא לשוק תחרותי, מגוון ושקוף יותר, ותוך ביטול המעורבות הפקידותית בתוכן ובמודל העסקי, ומתן במה לכלל הדעות בחברה הישראלית. זהו ניצחון לצרכן - יותר ערוצים, יותר דעות, פחות כסף".

בתמורה לתמיכה בהצעת החוק של קרעי, הליכוד והקואליציה תמכו בחוק בתי הדין של ח"כ משה גפני.