מה בג"ץ יחליט? שעות לדד ליין שהציב בג"ץ בנוגע לזהות החוקר בפרשת הפצ"רית - ובנוגע לחקירת הדלפת הסרטון משדה תימן, שר המשפטים לוין והיועצת המשפטית לממשלה הנאבקים על זהות החוקר - לא הגיעו עד כה להסכמות ביניהם.

על פי הדיווח בווינט, מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה יצרה קשר עם עו"ד ציון אמיר נציגו של שר המשפטים יריב לוין בבג"ץ, אך לא עלה דבר מהניסיונות להגיע לפשרה בנוגע לניהול החקירה בפרשה הסוערת.

לפני יומים התקיים הדיון הסוער בבג״ץ בניסיון להביא את הצדדים לפשרה, ביוזמת שופטי בג"ץ בעצמם.

כבר בפתיחת הדיון שאלה השופטת וילנר את באי הכוח האם התקדמו בהפסקה לכיוון הסכמות עם היועצת המשפטית לממשלה, בנוגע להעברת סמכויות חקירת פרשת הפצ"רית.

עו״ד ציון אמיר, המייצג את שר המשפטים יריב לוין, השיב כי לא הושגה פריצת דרך: ״נפרדנו כאן מחבריי, סיכמנו שניפגש לאחר התייעצויות פנימיות, אבל הטלפון שחיכינו לו לא הגיע. אני שומע שנציגי היועמ״שית עדיין לא השלימו את ההתייעצויות״. לדבריו, השר מבקש ״לפייס בדרכי שלום״ אך אינו מוכן לוותר על סמכויותיו.

אמיר ביקש מבית המשפט לאפשר עוד פרק זמן קצר לנסות ללבן את המחלוקות, תוך שמירה על המצב הקיים וללא צו ביניים. ״החקירה תתקיים בינתיים בלי מעורבות של הדרג המשפטי ובלי השופט קולה, שממילא הודיע כי ימתין להכרעת בג״ץ״, אמר. השופטת וילנר השיבה: ״מקובל עלינו״.

נציג היועצת המשפטית לממשלה ציין מנגד כי ההצעות שנבחנות מורכבות וכי פרק הזמן שהוקצב עד כה אינו מספק. הוא הציע לדחות את הדיון לפרק זמן קצר נוסף כדי לאפשר בחינה מעמיקה יותר של ההצעות שעל הפרק.

וילנר ביקשה מהצדדים להמשיך במגעים עד מחר בצהריים, והבהירה כי בית המשפט יעדיף פשרה מוסכמת על פני הכרעה שיפוטית. ״העם רוצה שזה יבוא בהבנות, לא בפסק דין. תתאמצו ותיפגשו באמצע״, אמרה. לדבריה, אם לא יושגו הסכמות, בג״ץ יפרסם פסק דין תוך ימים ספורים, לכל המאוחר עד יום חמישי.

במקביל נודע על הצעה שנבחנת מצד השר יריב לוין, שלפיה השופט קולה ישעה את עצמו זמנית מהתפקיד המקורי במהלך ניהול החקירה - נציב תלונות הציבור על השופטים, במטרה לייתר את טענת היועמ"שית כי הוא אינו רשאי לכהן בשני תפקידים במקביל. ההצעה ככל הנראה לא התקבלה על היועמ"שית.

בתוך כך, השופט קולה הודיע כי הצעת הפשרה אינה על דעתו: "הנציב לא ישעה עצמו מתפקידו כנציב תלונות על שופטים. ההצעה שהוצעה אינה על דעתו. הנציב מוכן לכל פשרה לרבות עבודה בשיתוף פעולה עם אדם עובד מדינה נוסף שיפקח על החקירה לצידו."