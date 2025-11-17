על רקע ההצבעה הצפויה הערב (שני) במועצת הביטחון של האו"ם על ההצעה האמריקנית לעיצוב "הנתיב למדינה פלשתינית", בכירי הקואליציה, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' מסמנים קו אדום בסוגיה ומבהירים כי יילחמו על העניין.

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "תוכנית הנתיב למדינה פלסטינית - לא תהיה". בדבריו הצהיר כי ישראל אינה יכולה להרשות קידום של מהלך מדיני הכולל הכרה עתידית במדינה פלשתינית, והבהיר כי מפלגתו תתנגד לכך באופן נחרץ.

הוא הוסיף כי "פה קמה מדינת היהודים, וכאן היא תמשיך להתקיים בריבונות מלאה. אני עובד קשה בשנים האחרונות כדי להרוג את רעיון המדינה הפלסטינית בפועל ומתכוון בעזרת השם להמשיך בכך בכל הכוח".

בהמשך דבריו התייחס סמוטריץ' למצב ברצועת עזה ולמאמצי הלחימה המתמשכים. הוא הדגיש כי מבחינתו אסור לעצור את הפעולה הצבאית לפני חיסול מוחלט של חמאס. לדבריו, כל הסדר שיותיר בחיים גורמים בארגון מהווה איום עתידי, וציין כי "הבטחנו לחסל את חמאס, והבטחה זו חייבת להתממש במלואה".

במקביל, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בפתח ישיבת סיעת עוצמה יהודית כי "בימים האחרונים אנחנו עדים לשובו של השיח סביב הקמת מדינה פלסטינית. למדינה פלסטינית אסור לקום לעולם. אני פונה לראש הממשלה - על אבו מאזן וחבריו המחבלים לדעת שאין להם שום חסינות".

לדבריו, "אם הם יאיצו את ההכרה במדינה פלסטינית והאו"ם יכיר במדינה פלסטינית יש להורות על סיכולים ממוקדים בבכירי הרשות הפלסטינית ולהורות על מעצרו של אבו מאזן, יש צינוק מוכן עבורו בכלא קציעות".