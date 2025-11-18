יקרה כבר בקרוב? במסגרת רפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי מהליכוד, משרדו יפרסם היום (שלישי) את תזכיר החוק ברפורמת השידורים המסדיר את שוק הרדיו במדינה, כך פורסם בישראל היום.

על פי הדיווח, החוק עצמו בא לקבוע כי גם תחנות רדיו פרטיות שהיו משדרות עד כה רק באזורים מסוימים, יוכלו לשדר בכל רחבי הארץ בכפוף לאישורים הנדרשים לכך מהגופים הרלוונטים.

בייעוץ המשפטי לממשלה הביעו התנגדות חריפה להצעה של קרעי בשוק שידורי הרדיו, כמו גם בשאר הרפורמות שיזם האחרון בערוצי הטלוויזיה ובשידורי החדשות, כאשר לדבריהם מהלך שכזה ״יפגע במהימנות החדשות״.

בין תחנות הרדיו שיוכלו להשתדרג ולהרחיב את שידוריהם לכלל רחבי הארץ: רדיו תל אביב, גלי ישראל, רדיו דרום ותחנות נוספות. המרווחים הגדולים: אלי עזור המחזיק ברדיו -103, ויצחק מירשווילי, הבעלים של ערוץ 14 ומי שמחזיק גם ברדיו קול חי.

רק לפני שבוע, ראש הממשלה נתניהו שוחח היום עם שר התקשורת קרעי, ויו"ר הקואליציה אופיר כץ, בנוגע למאבק הליכודי, בשאלה מי ינהל את הדיונים בחוקי התקשורת.

על פי הפרסום בכאן חדשות, נתניהו שחושש כעת להיכנס לעימות עם ביטן, הודיע לשר קרעי כי החליט שלא להכריע לבינתיים בשאלה האם החוקים ידונו בוועדת הכלכלה של ביטן, או בוועדה נפרדת שמי שישלוט בה יהיה קרעי.

בשיחה שהתקיימה היום טען נתניהו כי עדיין לא הכריע בסוגיה, וכי נדרשים לו כמה ימים כדי להחליט האם להקים וועדה מיוחדת לטיפול בחוק השידורים, שתלך על הראש של הייעוץ המשפטי של הכנסת ועל אף התנגדותו של בכיר הליכוד ח"כ דוד ביטן.

רק בשבוע שעבר, מליאת הכנסת הצביעה, בקריאה ראשונה, בעד חוק התקשורת של השר שלמה קרעי, וזה בתמיכת הסיעות החרדיות.

בסיעות החרדיות הסבירו את התמיכה בחוק של קרעי כחלק מ'הכרת הטוב' לחוק 'הקומה הכשרה' שהעביר כשר התקשורת, וכך גם כחלק מ'דיל' שבו חוק בתי הדין עבר בקריאה ראשונה, שעות לפני חוק התקשורת.