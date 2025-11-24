כיכר השבת
בשל משבר הגיוס

בתמיכת החרדים: אלו שרי הליכוד שיקבלו את התיקים של ש"ס ויהדות התורה

הכנסת אישרה את מינויו של יריב לוין לשר העבודה והמסורת ואת חיים כץ לתפקיד שר הבריאות והרווחה | ההצעה עברה לאחר תמיכת החכ"ים החרדים (פוליטי)

מליאת הכנסת (צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת)

יחזרו בקרוב לידי החרדים? מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את מינויו של השר יריב לוין לתפקיד שר העבודה, השר לשירותי דת וכן שר ירושלים ומסורת ישראל, נוסף על תפקידו כשר המשפטים.

בנוסף אישרה הכנסת את מינויו של השר חיים כץ לתפקיד שר הבריאות וכן שר הרווחה והביטחון החברתי, נוסף על תפקידיו כשר התיירות ושר הבינוי והשיכון.

48 חברי כנסת תמכו באישור ההודעה, אל מול 42 מתנגדים, שעברה ללא נמנעים.

נציין כי זמן רב שמשרדי הממשלה בשליטת ויהדות התורה, מתנהלים ללא שרים מכהנים וכי רק בשל תמיכת החרדים, הערב הכנסת אישרה את המינויים לתפקידי השרים - משרד הפנים עדיין נותר ללא שר.

