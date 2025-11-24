בשל משבר הגיוס בתמיכת החרדים: אלו שרי הליכוד שיקבלו את התיקים של ש"ס ויהדות התורה הכנסת אישרה את מינויו של יריב לוין לשר העבודה והמסורת ואת חיים כץ לתפקיד שר הבריאות והרווחה | ההצעה עברה לאחר תמיכת החכ"ים החרדים (פוליטי)

אכ ארי כהן כיכר השבת | 21:55