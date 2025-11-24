יחזרו בקרוב לידי החרדים? מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את מינויו של השר יריב לוין לתפקיד שר העבודה, השר לשירותי דת וכן שר ירושלים ומסורת ישראל, נוסף על תפקידו כשר המשפטים.
בנוסף אישרה הכנסת את מינויו של השר חיים כץ לתפקיד שר הבריאות וכן שר הרווחה והביטחון החברתי, נוסף על תפקידיו כשר התיירות ושר הבינוי והשיכון.
48 חברי כנסת תמכו באישור ההודעה, אל מול 42 מתנגדים, שעברה ללא נמנעים.
נציין כי זמן רב שמשרדי הממשלה בשליטת ש"ס ויהדות התורה, מתנהלים ללא שרים מכהנים וכי רק בשל תמיכת החרדים, הערב הכנסת אישרה את המינויים לתפקידי השרים - משרד הפנים עדיין נותר ללא שר.
