"מצאנו ליקויים משמעותיים"

מבקר המדינה מתריע: "טוהר הבחירות בסכנה; על המדינה להתעשת"

מבקר המדינה נאם בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב והתריע: "טוהר הבחירות בסכנה" | לדבריו: "מצאנו ליקויים משמעותיים בהיערכות של ישראל להשפעות זרות על בחירות 2026. על הממשלה וועדת הבחירות להתעשת ולהיערך" (חדשות)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בשבוע הסייבר באוניברסיטת תל אביב: (צילום: משרד מבקר המדינה)

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נאם היום (שלישי) בשבוע הסייבר של אוניברסיטת תל אביב ודיבר על הסכנות האורבות מפני השפעות זרות על מערכת הבחירות שתתקיים בשנת 2026, בייחוד נוכח התגברות איומי הסייבר מאיראן ומקרי הריגול האיראני הנחשפים בישראל חדשות לבקרים.

לדבריו, "עלינו להכיר בכך שהשפעות זרות עלולות לצוץ ולהשפיע על התהליך הדמוקרטי שלנו. מדינת ישראל נכנסה לשנת בחירות. במהלך שנת בחירות, האיום מתעצם ועלול לסכן את התהליך הדמוקרטי - יצירת כאוס ביום הבחירות, פגיעה באמון הציבור במערכת הבחירות, השפעה על הבוחרים ועיוות תוצאות הבחירות, שחיקת אמון האזרחים בספירת הקולות ובתוצאות, העמקת הפילוג החברתי ועוד".

"בהתאם לכך", הוסיף המבקר, "אנו בעיצומה של עבודת הביקורת על התנהלות הממשלה מול השפעה זרה בתחום הדיגיטלי. כבר ניתן לומר שהממצאים מצביעים על ליקויים משמעותיים".

המבקר הוסיף וקרא לשפר את המוכנות: "על גופי הממשלה וועדת הבחירות המרכזית להתעשת ולשפר את מוכנותם למניעת השפעה זרה על הבחירות הצפויות להתקיים בישראל בשנה הבאה".

