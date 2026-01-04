אחרי הקיפאון בניסיונות השיחות, בכירים סורים וישראלים צפויים להיפגש מחר (שני) בפריז ולחדש את המשא ומתן על הסכם ביטחוני חדש בין המדינות. השיחות יתקיימו בחסות אמריקנית.

על פי הדיווח של ברק רביד בחדשות 12, ממשל טראמפ מפעיל לחץ על ישראל ועל סוריה להגיע להסכם שייצב את המצב הביטחוני בגבול, ושעשוי להוות צעד ראשון לקראת נורמליזציה עתידית בין המדינות.

סבב השיחות החדש צפוי להימשך יומיים. שליח ארה"ב לסוריה טום ברק ושר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני ישתתפו בפגישה לצד צוות חדש של נציגים ישראלים.

עוד דווח כי לקראת הפגישה בפריז מינה נתניהו צוות מו"מ חדש בראשות שגריר ישראל בוושינגטון ואיש אמונו של נתניהו, יחיאל לייטר. מזכירו הצבאי של נתניהו, אלוף רומן גופמן, שמועמד להתמנות לראש המוסד הבא, וממלא מקום ראש המל"ל, גיל רייך, צפויים גם הם להשתתף בשיחות.

לפי מקור המעורה בפרטים שצוטט בדיווח, טראמפ ביקש מנתניהו לחדש את השיחות ולנהל מו"מ רציני כדי להגיע להסכם בקרוב. לפי בכיר ישראלי, נתניהו הסכים, אך הדגיש שכל הסכם חייב לשמור על הקווים האדומים של ישראל.