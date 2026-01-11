ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה והשגריר המיועד לבריטניה, צחי ברוורמן, נחקר הבוקר (ראשון) בחשד לשיבוש חקירה והפרת אמונים.

החקירה נפתחה בעקבות עדותו של אלי פלדשטיין שלדבריו ברוורמן הזעיק אותו לפגישה בחניון הקריה בתל אביב, שם לדבריו עדכן אותו על החקירה שנפתחה בחשד להדלפת המסמכים המסווגים לעיתון ה'בילד'.

פלדשטיין עצמו גם זומן הבוקר לחקירה ועל פי ההערכות חוקרי המשטרה יערכו - עוד היום - עימות בין השניים.

דובר בלשכת ראש הממשלה, שלדברי פלדשטיין היה עד לפגישה בחניון מינוס 4 הקרייה, יזומן גם הוא לעדות בלהב 433.

במסגרת החקירה, המשטרה לקחה לצחי ברוורמן את הטלפון וערכה חיפוש בביתו.

כזכור, בריאיון ב'כאן 11', טען פלדשטיין: "ברוורמן הזעיק אותי בלילה לקריה ואמר לי בחניון קומה מינוס 4 שיש חקירה במחב"ם (מחלקת ביטחון מידע- ק"א)".

לדבריו, ברוורמן: "הציג לי רשימה של חמישה-שישה אנשים ושאל אותי אם אני מזהה שם מישהו. אמרתי לו 'לא'. הוא אמר לי שיש חקירה ושאנחנו בודקים אם אתה קשור לזה, אם אנחנו קשורים לזה - והוסיף 'אני יכול לכבות את זה'".

לדברי פלדשטיין הוא עדכן את יונתן אוריך בדבר הפגישה החשאית: "אמרתי לו שראש הסגל אמר לי שיש חקירה של מחב"ם. צחי ידע שיש אירוע של חקירה בתוך צה"ל, שמגיעה עד לשכת ראש הממשלה. הוא בוחר לפגוש אותי, באישון לילה, בחניון בקריה".