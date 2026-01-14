כיכר השבת
"האירוניה מתאבדת"

טיבי התפוצץ במליאה: "אנטישמי קטן, גזען בזוי, במראה יראה תמונה מכוערת"

ח"כ טיבי תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, במהלך נאום קצר שנסע במליאה: "לאיש אין מודעות עצמית, אנטישמי קטן, גזען, בזוי, כדאי לו לקנות ראי אז יראה תמונה מכוערת של אנטישמי קטן" (בכנסת)

חבר הכנסת אחמד טיבי ממפלגת תע"ל תקף הערב (רביעי) במליאה בחריפות רבה את שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, תוך שמכנה אותו "גזען".

הוא אמר בנאום קצר בן דקה במליאה: "שמעתי את השר הגזען אליהו מטיף מוסר בתגובה לבקשה להקים וועדת חקירה על הפשיעה. שמעתי וראיתי שהאירוניה מתאבדת.

"הוא דיבר על עבירות תנועה ואז נזכרתי שהשר אבו נפחא שלו יש לו עשרות עבירות תנועה וקיבל פרס ונהיה איש משטרה. ואז דיבר על ירי בחתונות ונזכרתי שהתומכים שלו היו בחתונת הסכינים, משפחת דוואבשה, ילדים שנשרפו.

"ואחרי זה דיבר על חלוקת ממתקים, ואז אותו אבו נפחא חילק בקלוואות גם. לאיש אין מודעות עצמית, אנטישמי קטן בזוי, כדאי לו לקנות ראי אז יראה תמונה מכוערת של אנטישמי קטן".

