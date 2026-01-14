חבר הכנסת אחמד טיבי ממפלגת תע"ל תקף הערב (רביעי) במליאה בחריפות רבה את שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית, תוך שמכנה אותו "גזען".

הוא אמר בנאום קצר בן דקה במליאה: "שמעתי את השר הגזען אליהו מטיף מוסר בתגובה לבקשה להקים וועדת חקירה על הפשיעה. שמעתי וראיתי שהאירוניה מתאבדת.

"הוא דיבר על עבירות תנועה ואז נזכרתי שהשר אבו נפחא שלו יש לו עשרות עבירות תנועה וקיבל פרס ונהיה איש משטרה. ואז דיבר על ירי בחתונות ונזכרתי שהתומכים שלו היו בחתונת הסכינים, משפחת דוואבשה, ילדים שנשרפו.

"ואחרי זה דיבר על חלוקת ממתקים, ואז אותו אבו נפחא חילק בקלוואות גם. לאיש אין מודעות עצמית, אנטישמי קטן בזוי, כדאי לו לקנות ראי אז יראה תמונה מכוערת של אנטישמי קטן".