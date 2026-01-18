גורמים בכירים בישראל מפנים אצבע מאשימה לעבר חתנו היהודי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר, אחרי ההודעה האמריקנית אמש על הקמת וועדה לאומית לניהול רצועת עזה.

לפי הדיווח היום (ראשון) של יהודה שלזינגר ב'וואלה', נוכחים בישיבת הקבינט המצומצם האשימו את קושנר כאחראי לכך שהוקמה הוועדה, הכוללת גם את טורקיה וקטאר - למורת רוחה של ישראל.

לדברי הגורמים, קושנר נוקם בכך בישראל על סירובה לפתוח את מעבר רפיח שבדרום רצועת עזה.

עוד דווח כי קושנר, בניגוד לדמויות בולטות אחרות בממשל טראמפ, כמו מזכיר המדינה רוביו ושר המלחמה פיט הגסת', רואה את ההתרחשויות בצורה שונה מכפי שרואים אותן בישראל.

הלילה בירך 'ושנר על הקמת הוועד המנהל של רצועת עזה, והבהיר כי העבודה הקשה רק מתחילה. הוא ציטט את הצהרת המשימות של הוועד המנהל: "אנו מחויבים לבסס את הביטחון, לשיקום השירותים החיוניים המהווים את היסוד של כבוד האדם כגון חשמל, מים, שירותי בריאות וחינוך, וכן לטפח חברה מושרשת בשלום, דמוקרטיה וצדק. ה-NCAG, הפועלת בסטנדרטים הגבוהים ביותר של יושרה ושקיפות, תיצור כלכלה יצרנית המסוגלת להחליף אבטלה בהזדמנויות לכולם".

קושנר ציטט קטע נוסף מהצהרת הוועד: "אנו מאמצים שלום, שדרכו אנו שואפים להבטיח את הדרך לזכויות פלסטיניות אמיתיות ולהגדרה עצמית".

כזכור, בישראל זועמים על הקמת הוועד הכולל גם נציגים מטורקיה וקטאר, למרות הצהרות ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי מדינות אלו לא יהיו מעורבות בניהול עזה ביום שאחרי.

לשכת ראש הממשלה מסרה אמש: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

חברי מועצת השלום יהיו אחראים על הפיקוח הכולל של תוכנית טראמפ ויתמקדו למעשה בקבלת ההחלטות גדולות - כגון גיוס משאבים בינלאומיים, תיאום בין מדינות וקביעת המדיניות הרחבה לשיקום עזה ולקידום שלום. גוף נוסף, "המועצה המבצעת לעזה", יפקח על יישום התוכנית בשטח ויפקח על פעילות הממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית החדשה.