כיכר השבת
מלחמות הסייבר

חבר הכנסת חשף: משמרות המהפכה מנסים לפרוץ לטלפון שלי

חבר הכנסת טור פז חשף היום כי משמרות המהפכה ניסו לפרוץ לטלפון שלו בשבועות האחרונים, לדבריו, עד כה ניסיונות אלו נבלמו | בתקופה האחרונה האקרים איראניים לקחו אחריות על פריצה לטלפונים של צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, ראש הממשלה לשעבר בנט ושרת המשפטים לשעבר שקד (פוליטי)

המכתב לקצין הכנסת

ברקע ההסלמה מול איראן, והעלייה בניסיונות מתקפות הסייבר מצד האקרים איראניים, חבר הכנסת משה קינלי טור פז חשף היום (שני) כי משמרות המהפכה ניסו לפרוץ לטלפון שלו בשבועות האחרונים. לדבריו, עד כה ניסיונות אלו נבלמו.

במכתב ליובל חן, קצין הכנסת, כתב חבר הכנסת טור פז: "הריני ליידעך כי במהלך השבועות האחרונים נעשו מספר ניסיונות לפרוץ למכשיר הטלפון הנייד שברשותי. ככל הידוע לי, ניסיונות אלו נבלמו עד כה, אך הם אינם פוסקים וממשיכים להתרחש".

טור פז הוסיף: "אציין כי אני מקיים קשר שוטף בנושא מול מרכז הסייבר של הכנסת וכן מול מערך הסייבר הלאומי. על פי המידע שנמסר לי מגורמים אלו, מקור הניסיונות הינו במשמרות המהפכה האיראניים".

כזכור, בתקופה האחרונה האקרים איראניים לקחו אחריות על פריצה לטלפונים של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ושרת המשפטים לשעבר איילת שקד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר