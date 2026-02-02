חבר הכנסת חשף: משמרות המהפכה מנסים לפרוץ לטלפון שלי

ברקע ההסלמה מול איראן, והעלייה בניסיונות מתקפות הסייבר מצד האקרים איראניים, חבר הכנסת משה קינלי טור פז חשף היום (שני) כי משמרות המהפכה ניסו לפרוץ לטלפון שלו בשבועות האחרונים. לדבריו, עד כה ניסיונות אלו נבלמו.

במכתב ליובל חן, קצין הכנסת, כתב חבר הכנסת טור פז: "הריני ליידעך כי במהלך השבועות האחרונים נעשו מספר ניסיונות לפרוץ למכשיר הטלפון הנייד שברשותי. ככל הידוע לי, ניסיונות אלו נבלמו עד כה, אך הם אינם פוסקים וממשיכים להתרחש".

טור פז הוסיף: "אציין כי אני מקיים קשר שוטף בנושא מול מרכז הסייבר של הכנסת וכן מול מערך הסייבר הלאומי. על פי המידע שנמסר לי מגורמים אלו, מקור הניסיונות הינו במשמרות המהפכה האיראניים".

כזכור, בתקופה האחרונה האקרים איראניים לקחו אחריות על פריצה לטלפונים של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ושרת המשפטים לשעבר איילת שקד.