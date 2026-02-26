הקבינט המדיני ביטחוני שהתכנס בתחילת השבוע קיבל דיווח לפיו במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית כחצי מיליארד שקלים למחבלים במסגרת מנגנון pay-for-slay תשלום למשפחות מחבלים ולבני משפחותיהם.

העיתונאי עמיחי שטיין דיווח לראשונה ב'I24NEWS' כי על פי הפרטים שנמסרו לחברי הקבינט,מתוך הכספים שהועברו 395 מיליון שקלים הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא ו-92 מיליון שקלים הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים.

עוד דווח לשרי הקבינט כי מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו 'מענק מיוחד' מהרשות הפלסטינית.

שטיין דיווח כי ראש השב"כ לשעבר, השר אבי דיכטר, אמר בדיון בקבינט כי: "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו – הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון".

השרה אורית סטרוק פנתה לראש הממשלהנתניהו ואמרה: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה – נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב".