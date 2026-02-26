כיכר השבת
הנתונים נחשפו בקבינט

הרשות הפלסטינית העבירה בשנה האחרונה כחצי מיליארד שקל למחבלים בבתי הכלא

במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית בראשות אבו מאזן כחצי מיליארד שקלים למחבלים במסגרת מנגנון pay-for-slay תשלום למשפחות מחבלים ולבני משפחותיהם (מדיני)

אבו מאזן (צילום: shutterstock)

הקבינט המדיני ביטחוני שהתכנס בתחילת השבוע קיבל דיווח לפיו במהלך שנת 2025 העבירה הרשות הפלסטינית כחצי מיליארד שקלים למחבלים במסגרת מנגנון pay-for-slay תשלום למשפחות מחבלים ולבני משפחותיהם.

העיתונאי עמיחי שטיין דיווח לראשונה ב'I24NEWS' כי על פי הפרטים שנמסרו לחברי הקבינט,מתוך הכספים שהועברו 395 מיליון שקלים הועברו כתשלומים למחבלים שנמצאים בבתי הכלא ו-92 מיליון שקלים הועברו לבני משפחות מחבלים שנהרגו כשביצעו פיגועים.

עוד דווח לשרי הקבינט כי מחבלים שהשתחררו בעסקאות החטופים האחרונות קיבלו 'מענק מיוחד' מ.

שטיין דיווח כי ראש השב"כ לשעבר, השר אבי דיכטר, אמר בדיון בקבינט כי: "כל ההצגות של הרשות הפלסטינית לא יועילו – הרי אבו-מאזן אמר בעצמו כי הרשות תמשיך לשלם למשפחות מחבלים עד השקל האחרון".

השרה אורית סטרוק פנתה לראש הממשלהנתניהו ואמרה: "כפי שמרדכי חשף בפני אחשוורוש שהמן הוא איש צר ואויב, והאתגר הגדול היה לשכנע את אחשוורוש בעניין הזה – נתניהו צריך לשכנע את הנשיא טראמפ שאבו מאזן הוא איש צר ואויב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר