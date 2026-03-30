אחרי שהוקפאו בלחמה

ביסמוט: נקדם את חקיקת חוק הגיוס כחבילה עם חוקים נוספים "לבקשת הרמטכ"ל"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אמר במליאה כי חקיקת חוק הגיוס תחודש | "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל", אמר (חדשות)

ח"כ בועז ביסמוט (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

לאחר שתהליכי חקיקת חוק הגיוס וחוקים ביטחוניים נוספים הוקפאו בעקבות המלחמה והצבעות התקציב, יו"ר וועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט הודיע הערב (שני) כי הוא ו החליטו לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה הכולל שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת - לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל.

מטעמו של חבר הכנסת ביסמוט נמסר: "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים".

על פי ביסמוט, הדבר יבוצע בתיאום מלא עם ראש הממשלה, והחוקים יעברו כמקשה אחת, בעקבות צרכי כוח האדם של צה"ל, על פי התוכנית החוקים יקודמו: "כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל".

תוכן שאסור לפספס:

אנחנו נמשיך לשרת בגללכם שנים ואתם משתמטים ובוזזים. ב"ה בקרוב הצדק ייעשה ויהיו חוקים שוויוניים לכל האזרחים כאן
גיוס לכולם!!!

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

