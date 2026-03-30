לאחר שתהליכי חקיקת חוק הגיוס וחוקים ביטחוניים נוספים הוקפאו בעקבות המלחמה והצבעות התקציב, יו"ר וועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט הודיע הערב (שני) כי הוא ונתניהו החליטו לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה הכולל שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים, כחבילת חוקים אחת - לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל.

מטעמו של חבר הכנסת ביסמוט נמסר: "ראש הממשלה ואני החלטנו, לבקשת הרמטכ"ל, לקדם מהלך חקיקה כולל של שלושה חוקים: חוק הארכת השירות, חוק הגיוס וחוק המילואים".

על פי ביסמוט, הדבר יבוצע בתיאום מלא עם ראש הממשלה, והחוקים יעברו כמקשה אחת, בעקבות צרכי כוח האדם של צה"ל, על פי התוכנית החוקים יקודמו: "כחבילת חוקים אחת לחיזוק מערך כוח האדם של צה"ל".