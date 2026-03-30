כיכר השבת
האופוזיציה חוגגת

אחרי הצהלות, הייעוץ המשפטי שם ברקס: הכספים שאושרו אמש יידרשו לשוב לאישור ועדת הכספים

יועמ"שית הכנסת כתבה במענה לח"כ בן ארי כי "הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בהסתייגות ידרשו שוב לאישור ועדת כספים לשם מימושם" | יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "מנהיגות היא לקחת אחריות ולטפל בתקלות מהר ובאופן נחרץ. הבטחתי שנבלום את הכספים שאושרו במליאה, וקיימנו את ההבטחה מהר ויעיל" (פוליטי)

2תגובות
אישור תקציב 2026 (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

לאחר התרגיל שעשתה הקואליציה לאופוזיציה הלילה, הייעוץ המשפטי מבהיר כי מוקדם לחגוג. יועמ"שית הכנסת כתבה הערב (שני) במענה לח"כ בן ארי כי "הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בהסתייגות ידרשו שוב לאישור ועדת כספים לשם מימושם".

מי שמיהר לחגוג הוא יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד שכתב: "מנהיגות היא לקחת אחריות ולטפל בתקלות מהר ובאופן נחרץ. הבטחתי שנבלום את הכספים שאושרו במליאה, וקיימנו את ההבטחה מהר ויעיל. על הבטחות שלנו אפשר לסמוך!!".

מוקדם יותר הערב התייצב יועמ"ש האוצר דודי קופל לצד היועמ"שית בהרב מיארה וקבע כי העברת הכספים צריכה להיעשות בהתאם למנגנוני הבקרה המקובלים ובהתאם להנחיות היועצת המשפטית. הדברים נכתבו במענה לפנייה של חברי הכנסת מיש עתיד נאור שירי, ולדימיר בליאק ומשה טור-פז.

כזכור, הכנסת אישרה אמש (בין ראשון לשני) באופן סופי את תקציב המדינה לשנת 2026, תקציב המדינה יעמוד על כ-699 מיליארדי ש"ח, ותקרת הגרעון העדכנית בשנת 2026 תהיה בשיעור של 4.9% מהתוצר. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 55 שהתנגדו.

רגע השיא בהצבעות נרשם כאשר הקואליציה העלתה הסתייגויות נגד התקציב (לרוב ההסתייגויות מועלות רק על ידי האופוזיציה), הסתייגויות שבהן הוצע לאשר תקציבים בסך 790 מיליון שקל לתקציב החינוך החרדי. באופוזיציה לא הבינו את התרגיל של הקואליציה והצביעו בעד, כך שהתקציב עבר ברוב של 109 בעד, ללא מתנגדים.

ראש האופוזציה יאיר לפיד הגיב בזעם: "לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת. כעת במליאה, הקואליציה הוסיפה ברגע האחרון מאות מיליוני שקלים למפלגות החרדיות מעבר למסגרת התקציב!, מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

מאחורי התרגיל עמדו ראשי ש"ס ו'דגל התורה', אריה דרעי ומשה גפני, בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ'.

2
איף... מתי נדע שהמשיח מגיע ? כשיחליפו אותה כמה זמן לוקח להחליף פקיד
אדיר
1
אני מודה רעיתי בשדות זרים חשבתי שימין על מלא ידאג לנו אבל בסוף ראיתי שרק התנועה הקדושה של מרן נלחמת על פך השמן הטהור התרגיל במליאה הוא סיעתא דשמיא גלויה רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום לפיד קורא לנו גנבים? מי שבוזז את נשמת הילדים הוא הגנב חוזר לשים שס בלב שלם
חרדי ספרדי

