הכנסת אישרה הלילה (בין ראשון לשני) באופן סופי את תקציב המדינה לשנת 2026, תקציב המדינה יעמוד על כ-699 מיליארדי ש"ח, ותקרת הגרעון העדכנית בשנת 2026 תהיה בשיעור של 4.9% מהתוצר. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 55 שהתנגדו.

רגע השיא בהצבעות נרשם כאשר הקואליציה העלתה הסתייגויות נגד התקציב (לרוב ההסתייגויות מועלות רק על ידי האופוזיציה), הסתייגויות שבהן הוצע לאשר תקציבים בסך 790 מיליון שקל לתקציב החינוך החרדי. באופוזיציה לא הבינו את התרגיל של הקואליציה והצביעו בעד, כך שהתקציב עבר ברוב של 109 בעד, ללא מתנגדים.

ראש האופוזציה יאיר לפיד הגיב בזעם: "לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת. כעת במליאה, הקואליציה הוסיפה ברגע האחרון מאות מיליוני שקלים למפלגות החרדיות מעבר למסגרת התקציב!

"מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

מאחורי התרגיל עמדו ראשי ש"ס ו'דגל התורה', אריה דרעי ומשה גפני, בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ'.

בקואליציה טענו כי: "אין פה תוספת תקציבית של שקל אחד. הוא יועד בהחלטת הממשלה בדיוק לשימושים האלה. אלא מה, היועצת המשפטית לממשלה, בגלל חוק הגיוס, תוקעת את התקציבים לחרדים, ולכן היא חייבה לשים את זה ברזרבה ולא אפשרה לשים את זה בתקנה התקציבית".

עוד הסבירו גורמים בקואליציה כי: "כל מה שעושה עכשיו ההסתייגות זה מעבירה את זה מהרזרבה אל התקנה על הראש של היועצת. שוב, זה כסף שנועד למטרות האלה, הוא נשמר למטרות האלה, הוא רק נשמר כרגע בתקנת רזרבה כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בו".

"אז כל מה שהחרדים עושים זה להעביר את זה מסעיף הרזרבה לתקנה הספציפית שאליה זה מיועד. אבל זה לא שקל אחד תוספת. לא במסגרות התקציב וגם לא בשימושים", הבהירו.

אלא שבכירים בקואליציה העריכו אמש כי למרות המבוכה לקואליציה ואישור התקציב, בג"צ צפוי לעצור את התקציבים כל עוד אין חוק שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

"מדובר במהלך מתוק אך לא חשוב", אמר אמש בכיר בסיעות החרדיות: "יותר הצלחה להביך את האופוזיציה, את הכסף לא באמת נראה, צריך להודות בזה. כל עוד לא יהיה חוק גיוס - אין סיכוי להעביר כסף, בג"צ אמר את דברו בנושא".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לאחר אישור התקציב: "אישור התקציב מאפשר לצה״ל ולמדינת ישראל לפעול בעוצמה ובלי מגבלה עד לניצחון בכל הזירות, ומעניק יציבות למשק ולכלכלה הישראלית שמגלה חוסן גם בעת הזאת.

"התקציב הזה מוזיל את יוקר המחייה באופן שאזרחי ישראל ירגישו בכיס באמצעות הורדת מס הכנסה, והגברת התחרות בין הבנקים. אנחנו משקיעים בצפון ובדרום, ומגדילים השקעות בחינוך, בבריאות וברווחה. נמשיך בעזרת ה' להוביל את כלכלת ישראל באחריות".