התרגיל שהביך את האופוזיציה

תקציב המדינה אושר | בג"צ צפוי לעצור מאות מיליונים לתקציב החינוך החרדי

בתרגיל מבריק של החרדים, האופוזיציה הצביעה בטעות בעד תקציב לחינוך החרדי | אושר מסלול עוקף היועמ"שית לתקציב החרדי | בג"צ צפוי לעצור את התקציב בשל אי חקיקת חוק הגיוס (חרדים)

הח"כים החרדים בכנסת, אתמול (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

הכנסת אישרה הלילה (בין ראשון לשני) באופן סופי את תקציב המדינה לשנת 2026, תקציב המדינה יעמוד על כ-699 מיליארדי ש"ח, ותקרת הגרעון העדכנית בשנת 2026 תהיה בשיעור של 4.9% מהתוצר. 62 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 55 שהתנגדו.

רגע השיא בהצבעות נרשם כאשר הקואליציה העלתה הסתייגויות נגד התקציב (לרוב ההסתייגויות מועלות רק על ידי האופוזיציה), הסתייגויות שבהן הוצע לאשר תקציבים בסך 790 מיליון שקל לתקציב החינוך החרדי. באופוזיציה לא הבינו את התרגיל של הקואליציה והצביעו בעד, כך שהתקציב עבר ברוב של 109 בעד, ללא מתנגדים.

ראש האופוזציה יאיר לפיד הגיב בזעם: "לא היה דבר כזה בתולדות הכנסת. כעת במליאה, הקואליציה הוסיפה ברגע האחרון מאות מיליוני שקלים למפלגות החרדיות מעבר למסגרת התקציב!

"מדובר בחבורת גנבים עלובה ומנותקת מהעם, שבוזזת את אזרחי ישראל בזמן שהם במקלטים".

מאחורי התרגיל עמדו ראשי ש"ס ו'דגל התורה', ו, בשיתוף פעולה עם ראש הממשלה נתניהו ו.

בקואליציה טענו כי: "אין פה תוספת תקציבית של שקל אחד. הוא יועד בהחלטת הממשלה בדיוק לשימושים האלה. אלא מה, היועצת המשפטית לממשלה, בגלל , תוקעת את התקציבים לחרדים, ולכן היא חייבה לשים את זה ברזרבה ולא אפשרה לשים את זה בתקנה התקציבית".

עוד הסבירו גורמים בקואליציה כי: "כל מה שעושה עכשיו ההסתייגות זה מעבירה את זה מהרזרבה אל התקנה על הראש של היועצת. שוב, זה כסף שנועד למטרות האלה, הוא נשמר למטרות האלה, הוא רק נשמר כרגע בתקנת רזרבה כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בו".

"אז כל מה שהחרדים עושים זה להעביר את זה מסעיף הרזרבה לתקנה הספציפית שאליה זה מיועד. אבל זה לא שקל אחד תוספת. לא במסגרות התקציב וגם לא בשימושים", הבהירו.

אלא שבכירים בקואליציה העריכו אמש כי למרות המבוכה לקואליציה ואישור התקציב, בג"צ צפוי לעצור את התקציבים כל עוד אין חוק שיסדיר את מעמד תלמידי הישיבות.

"מדובר במהלך מתוק אך לא חשוב", אמר אמש בכיר בסיעות החרדיות: "יותר הצלחה להביך את האופוזיציה, את הכסף לא באמת נראה, צריך להודות בזה. כל עוד לא יהיה חוק גיוס - אין סיכוי להעביר כסף, בג"צ אמר את דברו בנושא".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לאחר אישור התקציב: "אישור התקציב מאפשר לצה״ל ולמדינת ישראל לפעול בעוצמה ובלי מגבלה עד לניצחון בכל הזירות, ומעניק יציבות למשק ולכלכלה הישראלית שמגלה חוסן גם בעת הזאת.

"התקציב הזה מוזיל את יוקר המחייה באופן שאזרחי ישראל ירגישו בכיס באמצעות הורדת מס הכנסה, והגברת התחרות בין הבנקים. אנחנו משקיעים בצפון ובדרום, ומגדילים השקעות בחינוך, בבריאות וברווחה. נמשיך בעזרת ה' להוביל את כלכלת ישראל באחריות".

14
כמו תמיד הח"כים החרדים עסוקים ב"להראות" לאופוזיציה ולא מנסים באמת לדאוג לבוחריהם, והפעם הם אומרים זאת בקול
שני
מה אתה מצפה שיעשו כאשר יש בג"ץ מעל כל החלטה.הם עושים את שלהם עד שלא תהיה משבר חוקתי אמיתי ולדעתי חייב לערב את ארצות הברית בברוך אתה בבעיה.אבל הם עושים את שלהם.
פיני
13
מזה לעצור תקציב נגד רוב של 100 ומעלה?זה כבר אנטי דמוקרטי בעליל.זה שטעו שיאכלו את התבשיל שבישלו.
יעקב
דבורי סרק..השמאל שולט במדינה דרך בתי המשפט..הגיע הזמן לסגור עם השמאל
די
הם מאבדים את זה ידידי לאט לאט .רואים את זה בעליל
פיני
12
ישר כח למפלגות החרדיות .עושים מה שאפשר.אנחנו חיים בדיקטטורה שיפוטית
מאור
11
עשירית אחוז מהתקציב ויוצא קצפם של ראשי האופוזציה, בביתם הם זורקים לאשפה יותר מעשירית האחוז - אנטישמים, ולעומתם הקואליציה "אין פה תוספת תקציבית של שקל אחד" - כפויי טובה, תראו סוף סוף שעמלי תורה זה דבר חשוב לציונים מהימין, תוסיפו בשפע ולא עשירית אחוז בהתנצלות. עשירית אחוז!!!!!
ערבוביא
10
אין שום עילה לפסול מקסינום יכולים לכרוך את זה בהעברת חוק הגיוס.אבל הם אופוזיציה וכן הם יפסלו.בכל מצב מגיע שאפו לעוסקים במלאכה.התפילות בחג צריכות להיות לגבי שינוי המבנה השיפוטי כל השאר משחק ילדים.
מלכה
9
זה לא תרגיל. זה מרמה, כזכור לא תשקר ולא תגנוב. שכחתם מה זה להיות יהודים טובים
רבי נחום
צדיק בסדום יפה כתבת
אמסלם
8
וחשבתם יוענ'שית תקום בבוקר תראה 119ח"כ בצעו מחטף לילי היא תפנה לחדר המיטות ליצחק עמית ותגיד לו תפנה שמיכה ולו"ז להצבעה מחודשת מחלף זמנים ומסדר תקציב מחדש למערכת הבריאות חינוך 'מוח היהודי ' וצ.ה.ל סדיר ועוצמתי +התישבות יו"ש ורמת הגולן והנגב שהחרדים יתפללו חזק ואמץ עד אני אגמור הלל הם יקבלו מנד
רנגסטו
7
מה מבריק במילא היה רוב לקואליציה, הכל תחכום של מאפיה, ממשלת הטבח של ה 7.10, גנבים עלובים
חלאס
אמת
חיים
6
התרגיל הזה יעלה יותר ממה שהוא הכניס
אלמ
5
אם הכל בגלל חוק הגיוס, אז למה לא העברתם חוק גיוס?
משה

