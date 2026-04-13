בהחלטה חריגה ודרמטית, שופטי בג"ץ הודיעו היום (שני) כי לא תתאפשר כניסה לקהל הרחב לדיון בעניין העתירות נגד השר איתמר בן גביר, מחשש להתפרעויות. השר בן גביר, ששאלת פיטוריו תעלה לדיון בבג"ץ ביום רביעי הגיב בשתי מילים: "הם מ פ ח ד י ם !".
בהחלטה נמסר: "קיים חשש מסובב לכך שהדיון עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות -בנסיבות אלו נקבע כי הדיון יצולם וישודר בשידור חי, אך תוגבל הנוכחות הפיזית באולם בית המשפט לעורכי דין, לנציגי התקשורת ולמורשי הכניסה".
ההחלטה נתפסת בקרב מבקרים כניסיון להרחיק את הציבור מאחד הדיונים הפוליטיים והנפיצים ביותר שידע בית המשפט בשנים האחרונות.
במסגרת סדרי הדין שנקבעו היום, השופטים הציבו מסגרת זמנים נוקשה שנועדה להוביל להכרעה מהירה:
- לשר בן גביר ולממשלה הוקצבו 60 דקות בלכל צד להצגת טיעוניהם מול העתירה המבקשת להדיח את השר.
- היועצת המשפטית לממשלה, שצפויה שוב להציג עמדה שאינה עולה בקנה אחד עם זו של השר המבוקר, קיבלה 40 דקות משלה להשמעת דבריה.
- נציגי העותרים יחלקו ביניהם 80 דקות, מה שמעניק להם זמן משמעותי להטחת הטענות נגד המשך כהונת השר.
