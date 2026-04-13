התיק הנפיץ מגיע לבג"ץ: ההחלטה החריגה של השופטים - שמעוררת ביקורת

שופטי בג"ץ הודיעו היום כי לא תתאפשר כניסה לקהל הרחב לדיון בעניין העתירות נגד השר איתמר בן גביר | על פי ההחלטה "קיים חשש לכך שהדיון עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות"| בן גביר, ששאלת פיטוריו תעלה לדיון בבג"ץ ביום רביעי הגיב בשתי מילים: "הם מ פ ח ד י ם !"  (חדשות)

בהחלטה חריגה ודרמטית, שופטי בג"ץ הודיעו היום (שני) כי לא תתאפשר כניסה לקהל הרחב לדיון בעניין העתירות נגד השר , מחשש להתפרעויות. השר בן גביר, ששאלת פיטוריו תעלה לדיון בבג"ץ ביום רביעי הגיב בשתי מילים: "הם מ פ ח ד י ם !".

בהחלטה נמסר: "קיים חשש מסובב לכך שהדיון עלול להיות מלווה בהפרעות, בהתפרעויות או בהתפרצויות -בנסיבות אלו נקבע כי הדיון יצולם וישודר בשידור חי, אך תוגבל הנוכחות הפיזית באולם בית המשפט לעורכי דין, לנציגי התקשורת ולמורשי הכניסה".

ההחלטה נתפסת בקרב מבקרים כניסיון להרחיק את הציבור מאחד הדיונים הפוליטיים והנפיצים ביותר שידע בית המשפט בשנים האחרונות.

במסגרת סדרי הדין שנקבעו היום, השופטים הציבו מסגרת זמנים נוקשה שנועדה להוביל להכרעה מהירה:

  • לשר בן גביר ולממשלה הוקצבו 60 דקות בלכל צד להצגת טיעוניהם מול העתירה המבקשת להדיח את השר.
  • היועצת המשפטית לממשלה, שצפויה שוב להציג עמדה שאינה עולה בקנה אחד עם זו של השר המבוקר, קיבלה 40 דקות משלה להשמעת דבריה.
  • נציגי העותרים יחלקו ביניהם 80 דקות, מה שמעניק להם זמן משמעותי להטחת הטענות נגד המשך כהונת השר.

בגץ בושה שמאלנים קיצוניים הורסי הדת והמדינה
יענקל'ה
אם הם יתערבו פה ויפטרו אותו זה רעידת אדמה נגד הדמוקרטיה העלובה של המדינה הזאת ואסור לשתוק להם שוב
אדיר
הדיון בעצמו הוא הפקרות , וללא אסמכתא חוקית כלל !
גאון גדול
אדרבה אני רוצה לראות שהם יפטרו אותו והממשלה לא תציית לפסקים המטומטמים שלהם
יוחנן
בית משפט דוחף את האף אין משמעות לדיון למה בכלל לקיים לא חייב להופיע העם בחר העם יחליט ד מ ו ק ר ט י ה הם מנסים בכל צורה לגרום למשברים אחת ולתמיד להעמיד אותם במקום משבר משבר זועק לשמים הכל מתנהל בצורה הזויה ..ביזבוז כספי ציבור
אלמוני
צריך לפטר את בגץ
יוסי
לסגור את הבג"צ בחקיקה ממשלתית מהירה סוף לדיקטטורה המשפטית. מי שם אותכם מעל העם ? אין לציית להוראות הבגצ"צ בשום נושא.
דון יעלון
בן גביר עשה יותר מידי רעש וצילצולים...
זכריה חג'בי
אם הדיון הוא ללא השתתפות קהל אולי זה כי הם יודעים כבר מה הם יחליטו...
מתענין
נמאס מכל השופטים האלה . אולי צריך לפטר את הבגץ ונתפטר מהם .
דוד

