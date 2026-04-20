מתקרבים לשלום?

דיווח: המפגש השני בין ישראל ללבנון יתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון

מתקדמים במגעים: המפגש השני בין ישראל ללבנון יתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון. ישתתפו בו שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בארה"ב נדא חמאדה מעווד

המפגש הקודם בוושינגטון (צילום מסך מתוך סרטון)

המפגש השני בין ישראל ל יתקיים ביום חמישי הקרוב בוושינגטון. ישתתפו בו שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בארה"ב נדא חמאדה מעווד. כך דווח היום (שני) ב-i24NEWS.

לפני כשבוע, נפגשו במשך כשעתיים משלחות רשמיות מישראל ומלבנון במשרד החוץ האמריקני בוושינגטון לסבב שיחות ישיר, לראשונה מאז שנות ה-80. המפגש, המתקיים תחת חסות אמריקנית, נועד להניח תשתית מדינית שתביא לסיום הלחימה בצפון ותוביל לייצוב הגבול בין המדינות לאחר עשרות שנים של נתק.

השגריר הישראלי יחיאל לייטר לאחר השיחות עם לבנון כי "היו שיחות מצוינות באווירה מצוינת. היה ניצחון מוחץ נגד חיזבאללה. אנחנו באותו צד, העם הלבנוני והעם הישראלי, ממשלת ישראל וממשלת לבנון - אנחנו באותו צד".

השגריר הישראלי יחיאל לייטר הוסיף כי "הם הביעו את הרצון העז הפעם באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו". באופן חריג, דבריו של לייטר שודרו באופן חריג בחלק מהערוצים הלבנוניים MTV ו-אל-ג'דיד.

לבנוןוושינגטוןיחיאל לייטר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

