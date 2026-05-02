כיכר השבת
המסיבה והמהומה

המפכ"ל אישר לקצינים בכירים במשטרה להשתתף ביום ההולדת של בן גביר - בנט מאיים

לאחר פרסום האישור שנתן מפכ"ל המשטרה, דני לוי, לבכירי הארגון להשתתף הערב במסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בנט תוקף ומאיים | לדבריו:  "משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי" (פוליטי)

השר איתמר בן גביר

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, אישר היום לקצינים בכירים מהסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף הערב (מוצאי שבת) במסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי , שתתקיים במושב אמונים. בהודעתו מבהיר המפכ"ל כי חל איסור על שוטרים או קצינים שלא משתייכים לסגל הפיקוד הכללי הארצי להשתתף במסיבה.

על פי הזמנה שנשלחה לשוטרים וקצינים במשטרת ישראל עולה כי השר בן גביר חוגג יום הולדת 50 ב-Villa Space שבמושב אמונים.

המפכ"ל רנ"צ לוי, שבחן את ההזמנה והחליט כי רק הקצינים מהסגל הפיקודי הארצי יכולים להשתתף במסיבת יום ההולדת, מהסיבה שהם ממילא נחשבים לבכירים בארגון ורק אחד מהם יוכל בעתיד להתמנות למפכ"ל, כך שההשתתפות לא תשפיע עליהם או על הקשר שלהם עם השר.

כדי למנוע אפשרות שבהם שוטרים יגיעו לאירוע, הפיצה המשטרה הודעה מפורשת: "היום בערב תתקיים יום הולדת לשר בן גביר. השר הזמין חברי הספ"כ, שוטרים וקצינים מהארגון. על פי הנחיית מפכ"ל, רשאים להגיע ליום ההולדת רק חברי ספ"כ ארצי. שוטרים וקצינים שאינם חברי ספ"כ והוזמנו לאירוע אינם רשאים להגיע. נא להעביר את ההנחיה עד אחרון השוטרים".

ראש הממשלה לשעבר הגיב ואיים: "רבבות שוטרות ושוטרי ישראל המסורים והטובים ראויים לפיקוד ישר, יעיל וממלכתי שמעניק דוגמא אישית. אני מודיע: משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".

במקביל, דובר המשטרה תנ"צ אריה דורון התייחס היום (שבת) בריאיון בחדשות 12 לאמירתו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. "אף פוליטיקאי או אדם אחר יאיים על שוטרי משטרת ישראל", אמר דורון שגם טען כמה פעמים - "עוד משרדים צריכים לשבת פה ולתת תשובות".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

32
בנט???מי זה??
איש
31
ההודעות של בנט מוזרות ומצחיקות הוא מדבר כאילו הוא מנימום כבר רהמ בפועל מי מספר לך?!
א.א
30
לראות את הקצינים מכרכרים סביב השר העבריין...מאוד מבייש כל אדם הגון
אמסלם
למה עבריין אתה מוציא שם רע על יהודי בימי הספירה
מני
29
חולה רוח שזקוק לאשפוז בכפייה
אבי
28
בנט משחק בנדמה לי?באמת מה קרה לו אולי שידבר עם טרמפ לגבי איראן הבן אדם עובר עליו משהו
מני
27
בנט שכח מי הוא הוא מדבר על חובת אמונים בזמן שהוא הפר כל הבטחה לבוחרים שלו שוטרי ישראל לא עובדים אצלך בנט שחרר אותנו מהאיומים שלך
שרעבי
26
ליצנים המדינה צריכה ביטחון והם רבים על מסיבות בנט אתה מאיים בהדחה? מי שהדיח את עצמו מהעם זה אתה! שבו בשקט ותנו למשטרה לעבוד
קובי
25
בנט הזה עז פנים לגיהנום מה אתה מאיים על קצינים? מה הם עשו? הלכו לשמוח עם השר שלהם? אל תהיה צדיק הרבה לפיד ובנט מחפשים רק ריב ומדון ה' ירחם עליהם
עומר
24
אחי היקרים תראו איך היצר הרע של האיומים משתלט על בנט במקום לפרגן לשוטרים שעושים עבודת קודש הוא מאיים להדיח אותם? בנט תעשה חשבון נפש הממלכתיות שלך הלכה לאיבוד
ראובן
23
יא וואראדי בנט אתה מאיים להדיח? אתה נראה כמו הליקופטר שנגמר לו הדלק מעל הים של עזה תן לקצינים לאכול קצת חריף ביום הולדת של בן גביר אולי יקבלו קצת צבע בפנים מה אתה קופץ כמו פקק של שריפה? להביא לו את המטף שיירגע
בוזגלו

