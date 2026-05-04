כיכר השבת
בראיון ל'כיכר' בליכודיאדה

"לא ניכנע לגוטליביזם": ח"כ מהליכוד במתקפה חסרת תקדים נגד חברתו למפלגה | צפו

פיצוץ פנימי בליכוד: במהלך אירועי 'הליכודיאדה' שהתקיימו בסוף השבוע האחרון באילת, חבר הכנסת אליהו רביבו עלה להתקפה חריפה בראיון ל'כיכר השבת' על ח"כ טלי גוטליב | רביבו כינה אותה רביבו "הסוס הטרויאני של הליכוד", והאשים אותה בעשיית נזק למחנה הימין כולו | צפו (פוליטי)

2תגובות
רביבו תוקף את גוטליב בראיון ל'כיכר השבת'
רביבו תוקף את גוטליב בראיון ל'כיכר השבת'| צילום: צילום: כיכר השבת

עימות חריף במפלגת השלטון: במהלך אירועי 'הליכודיאדה' שהתקיימו בסוף השבוע האחרון באילת, חבר הכנסת אליהו רביבו עלה להתקפה חריפה בראיון ל'כיכר השבת' על ח"כ טלי גוטליב.

בריאיון כינה אותה רביבו "הסוס הטרויאני של הליכוד", האשים אותה בעשיית נזק למחנה הימין כולו, וטוען כי פעילותה הפרלמנטרית מסתכמת בהצגות למצלמה בלבד ללא עשייה ממשית או חקיקה.

אליהו רביבו (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

במקביל, מיכאל שמש פרסם בכאן חדשות הקלטות מהליכודיאדה שהתקיימה בשבוע שעבר, בהן נשמע חבר הכנסת אליהו רביבו כשהוא תוקף את חברתו למפלגה טלי גוטליב, ואומר בין היתר כי "היא עושה לנו נזק מטורף".

לדבריו, "היא מדברת את הדברים שאנחנו, הבייס הליכודי, מתרגשים לשמוע. אבל את זה אפשר לדבר מאולפן, לא צריך בשביל זה להיות חברת כנסת". לטענתו, גוטליב גורמת לנזקים לליכוד: "נזקים מטורפים, כן. ההגעה שלה לבג"ץ מרסקת אותנו".

גוטליב בריאיון ליוסי עבדו ב'כיכר השבת' (צילום: כיכר השבת)

בהקלטה המשיך: "מה את עכשיו מסכלת גם אותו? לכן אני אומר חברים, אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו כליכודניקים ותיקים מסכימים להיכנע לגוטליביזם? או להגיד 'שנייה, ליכוד זאת תנועה שגדלנו עליה, יש לה ערכים, יש לה דרך. בוא נראה מי מייצג בעבודה שלו, לא בדיבורים, את הערכים שבגללם אני חבר ליכוד'. יש קווים מסוימים שאתה אומר 'תשמע, אני לא קול קנוי". 

ח"כ רביבו מסר לכאן חדשות: "הביקורת הנוקבת שלי הושמעה בפורום סגור של פעילים, מתוך אחריות עמוקה ותחושת שליחות כלפי תנועת הליכוד - הבית עליו גדלתי. אני מאמין באמונה שלמה שתופעת ה'גוטליביזם' היא סכנה אמיתית לעתיד התנועה ולחוסן של שלטון הימין כולו. כמי שרואה לנגד עיניו את טובת המדינה, אני מוצא חובה מוסרית לשקף את המציאות הזו לבוחרי הליכוד. הם אלו שבכוחם לקבוע את דמותה של נבחרת התנועה, ומתוך כך – את אופייה וגורלה של מדינת ישראל".

ח"כ גוטליב מסרה: "הקנאה מעבירה אדם על דעתו".

הליכודטלי גוטליבאליהו רביבו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (12%)

לא (88%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
"הקנאה מעבירה אדם על דעתו?" ממתי יש לו דעת?
מישהו
1
אתה רביבו עושה נזק שגירשת אותה מהמליאה. אתה כנראה מקנא בה שהיא מתקדמת נפלא. אכן, נראה שהיא אולי מוכשרת ממך ואני חולם שתהיה שרת המשפטים בממשלה הבאה בעזרת השם אמן ואמן! די לקנאת ושנאת אחים כי אנו חייבים להיות מאוחדים אחרת השמאל יעשה פה שמד SHMED!!!
הישיש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר