רביבו תוקף את גוטליב בראיון ל'כיכר השבת' - צילום: כיכר השבת רביבו תוקף את גוטליב בראיון ל'כיכר השבת' | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:32

עימות חריף במפלגת השלטון: במהלך אירועי 'הליכודיאדה' שהתקיימו בסוף השבוע האחרון באילת, חבר הכנסת אליהו רביבו עלה להתקפה חריפה בראיון ל'כיכר השבת' על ח"כ טלי גוטליב.

בריאיון כינה אותה רביבו "הסוס הטרויאני של הליכוד", האשים אותה בעשיית נזק למחנה הימין כולו, וטוען כי פעילותה הפרלמנטרית מסתכמת בהצגות למצלמה בלבד ללא עשייה ממשית או חקיקה.

אליהו רביבו ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

גוטליב בריאיון ליוסי עבדו ב'כיכר השבת' ( צילום: כיכר השבת )

בהקלטה המשיך: "מה את עכשיו מסכלת גם אותו? לכן אני אומר חברים, אנחנו צריכים להחליט, האם אנחנו כליכודניקים ותיקים מסכימים להיכנע לגוטליביזם? או להגיד 'שנייה, ליכוד זאת תנועה שגדלנו עליה, יש לה ערכים, יש לה דרך. בוא נראה מי מייצג בעבודה שלו, לא בדיבורים, את הערכים שבגללם אני חבר ליכוד'. יש קווים מסוימים שאתה אומר 'תשמע, אני לא קול קנוי".

ח"כ רביבו מסר לכאן חדשות: "הביקורת הנוקבת שלי הושמעה בפורום סגור של פעילים, מתוך אחריות עמוקה ותחושת שליחות כלפי תנועת הליכוד - הבית עליו גדלתי. אני מאמין באמונה שלמה שתופעת ה'גוטליביזם' היא סכנה אמיתית לעתיד התנועה ולחוסן של שלטון הימין כולו. כמי שרואה לנגד עיניו את טובת המדינה, אני מוצא חובה מוסרית לשקף את המציאות הזו לבוחרי הליכוד. הם אלו שבכוחם לקבוע את דמותה של נבחרת התנועה, ומתוך כך – את אופייה וגורלה של מדינת ישראל".

ח"כ גוטליב מסרה: "הקנאה מעבירה אדם על דעתו".