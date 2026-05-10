כיכר השבת
אחרי סאגה ארוכה

השופט סולברג הודיע: זה מי שמיניתי למ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הודיע לעובדי הוועדה על מינויו של עו"ד דין ליבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לקראת מערכת הבחירות הקרובה (פוליטי)

(צילום: Noam Revkin Fenton/Flash90)

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, הודיע היום (ראשון) כי החליט למנות את עו"ד דין ליבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות.

המינוי מגיע ימים ספורים לאחר הודעת הפרישה הדרמטית של מנכ"לית הוועדה, עו"ד אורלי עדס, שכיהנה בתפקיד מאז 2010 והובילה שבע מערכות בחירות. בקואליציה היו שבירכו על עזיבתה, בעוד באופוזיציה טענו כי היא מגיעה על רקע קמפיין פוליטי נגד ועדת הבחירות.

במכתב לעובדים כתב סולברג כי "הבחירות בפתח" וכי הוועדה זקוקה "בדחיפות" למנכ"ל שינהל את ההיערכות לבחירות שצפויות להתקיים לכל המאוחר באוקטובר הקרוב. עוד ציין כי ליבנה, שעבד בוועדה עד לפני מספר חודשים, מכיר היטב את עבודת הוועדה ואת פעילותה המקצועית.

עו"ד דין ליבנה, שמונה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, שימש בעבר בתפקידים בכירים בוועדה ונחשב לדמות מוכרת במערכת הבחירות. לפי הודעת יו"ר הוועדה השופט נעם סולברג, ליבנה עבד בוועדה עד לפני מספר חודשים ו"מכיר היטב את עבודת המטה וההיערכות למערכות בחירות".

ראשון המברכים הוא הרמטכ"ל לשעבר וח"כ גדי איזנקוט שבירך על החלטת השופט נעם סולברג למנות את עו"ד דין ליבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית. לדבריו, מדובר ב"מינוי ראוי ומדויק של איש מקצוע מנוסה, ערכי ואחראי".

איזנקוט הוסיף כי הבחירות הקרובות "קריטיות לעתידה של מדינת ישראל" והדגיש כי יש להבטיח שהן יהיו “חופשיות, חשאיות ואמיתיות”. עוד אמר כי ליבנה הוא "מהאנשים המתאימים ביותר למשימה החשובה הזו".

