"פיזית וקוגנטיבית"

"אני לא בטוח": יאיר גולן טוען ל"אי כשירות" של נתניהו בניהול המערכה

יאיר גולן התייחס למלחמה וטען בפתח ישיבת סיעתו כי "ממשלת ישראל מנהלת מערכה ללא תכלית וללא תוחלת והופכת את חיילי צה"ל לברווזים במטווח הרחפנים של חיזבאללה" | לדבריו, "איני בטוח שנתניהו, במצבו הנוכחי, כשיר פיזית וקוגניטיבית לנהל את המערכות הקשות שבתוכן אנו מצויים" (פוליטי)

יאיר גולן מימין, נתניהו משמאל (צילום: אבשלום ששוני, חיים גולדברג\פלאש90)

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, תקף בפתח ישיבת סיעתו היום (שני) את ראש הממשלה : "הוא לא מסוגל לקבל החלטה למען ביטחון ישראל. הוא מעדיף את האינטרסים האישיים שלו והקורבנות הם שוב, חיילי צה"ל ותושבי הצפון שהופקרו ב-7.10 ועכשיו מופקרים פעם נוספת".

כאן בחר גולן לתקוף חזיתית את נתניהו ואמר: "האמת - איני בטוח שנתניהו, במצבו הנוכחי, כשיר פיזית וקוגניטיבית לנהל את המערכות הקשות שבתוכן אנו מצויים".

גולן הוסיף: "שורת הנופלים הולכת ומתארכת, והממשלה הזו מנסה להרדים את הציבור ולהרגיל אותנו למחיר דמים יומיומי. ממשלת ישראל מנהלת מערכה ללא תכלית וללא תוחלת והופכת את חיילי צה"ל לברווזים במטווח הרחפנים של חיזבאללה. הממשלה והעומד בראשה רוצים מלחמת נצח, לא ביטחון".

נו בטח. הסייען של חמאס ב 7 אוקטובר נותן ציונים
דוד
יאיר גולן צריך ללכת כל יום להיבדק אצל פסיכיאטר ואחכ לצחצח לביבי את נעליו כי גם ככה לא יצליח להגשים את הישגיו של ביבי עוד 100 שנה עלוב שמאלני דוחה
מייקל

