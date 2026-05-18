יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, תקף בפתח ישיבת סיעתו היום (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "הוא לא מסוגל לקבל החלטה למען ביטחון ישראל. הוא מעדיף את האינטרסים האישיים שלו והקורבנות הם שוב, חיילי צה"ל ותושבי הצפון שהופקרו ב-7.10 ועכשיו מופקרים פעם נוספת".

כאן בחר גולן לתקוף חזיתית את נתניהו ואמר: "האמת - איני בטוח שנתניהו, במצבו הנוכחי, כשיר פיזית וקוגניטיבית לנהל את המערכות הקשות שבתוכן אנו מצויים".

גולן הוסיף: "שורת הנופלים הולכת ומתארכת, והממשלה הזו מנסה להרדים את הציבור ולהרגיל אותנו למחיר דמים יומיומי. ממשלת ישראל מנהלת מערכה ללא תכלית וללא תוחלת והופכת את חיילי צה"ל לברווזים במטווח הרחפנים של חיזבאללה. הממשלה והעומד בראשה רוצים מלחמת נצח, לא ביטחון".