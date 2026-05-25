כיכר השבת
"דורש שיחתמו מיידית"

טראמפ: חובה שסעודיה קטאר ופקיסטן יצטרפו להסכמי אברהם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם לפני שעה קלה פוסט נוסף ברשת Truth Social שבבעלותו, וטען כי הוא דורש משורת מדינות במזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם, אחרי "העבודה שנעשתה על ההסכם עם איראן" | ההודעה המלאה (מדיני)

נשיא ארצות הברית אמר היום (שני) כי הוא דורש משורת מדינות במזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם, אחרי "העבודה שנעשתה על ההסכם עם איראן".

הנשיא כתב כי "המשא ומתן עם הרפובליקה האסלאמית של איראן מתקדם יפה... אם המגעים ייכשלו, החלופה תהיה חזרה לשדה הקרב ולעימותים בעוצמה גדולה וחזקה מאי פעם. איש אינו מעוניין בתרחיש כזה".

טראמפ אמר שערך סבב שיחות נרחב במהלך סוף השבוע עם שורה ארוכה של מנהיגים מהעולם הערבי והמוסלמי, בהם מנהיגי ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטאר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין.

טראמפ כתב כי במהלך שיחות אלו, הציב טראמפ דרישה ברור: "הצהרתי כי לאחר כל העבודה שהשקיעה ארצות הברית בניסיון להרכיב את הפאזל המורכב הזה, חייב להיות חובה על כל המדינות הללו, לכל הפחות, לחתום במקביל על הסכמי אברהם. המדינות המדוברות הן ערב הסעודית, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין".

טראמפ הוסיף כי "זה צריך להתחיל עם החתימה המיידית של סעודיה וקטאר, וכל השאר צריכים ללכת בעקבותיהן. אם הן לא יעשו זאת, הן לא צריכות להיות חלק מהעסקה הזו מכיוון שזה מראה על כוונות רעות".

לדבריו, "בשיחותיי עם רבים מהמנהיגים הדגולים שהוזכרו לעיל, הם יהיו גאים, ברגע שהמסמך שלנו ייחתם, לראות את הרפובליקה האסלאמית של איראן כחלק מהסכמי אברהם. וואו, עכשיו זה יהיה משהו מיוחד! זה יהיה ההסכם החשוב ביותר שאי פעם ייחתם על ידי מי מהמדינות הדגולות הללו, שתמיד נמצאות בסכסוך".

טראמפ חתם את ההודעה הארוכה וכתב: "מבקש מהנציגים שלי להתחיל, ולהשלים בהצלחה, את תהליך החתמת המדינות הללו על הסכמי אברהם, שהם היסטוריים ממילא״.

