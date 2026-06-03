בחירת מבקר המדינה: החלה ההצבעה במליאת הכנסת 

במליאת הכנסת החלה לפני זמן קצר (רביעי) הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו.

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, הכריז בפתח הישיבה על המועמדים והסביר על הליך הבחירה במליאה. ההצבעה הינה חשאית ומתבצעת מאחורי פרגוד שהוצב במליאה.

הח"כים החרדים מש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתום ההצבעה, תילקח תיבת הקלפי בליווי סדרני הכנסת אל חדרו של מזכיר הכנסת, עו"ד דן מרזוק, שם תתבצע ספירת הקולות. את הספירה תבצע ועדת הקלפי, המורכבת משני חברי כנסת מהקואליציה ושני חברי כנסת מהאופוזיציה. ספירת הקולות תפוקח על ידי מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית של הכנסת.

לפי חוק מבקר המדינה, המועמד שבעדו יצביעו רוב חברי הכנסת (61 לפחות) הוא הנבחר. במידה שאף אחד מהמועמדים לא יזכה לתמיכתם של 61 חברי כנסת לפחות, תתבצע הצבעה חוזרת – ואז יוכרז כמועמד הנבחר מי שזכה לרוב קולות חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה (גם אם מספר הקולות הוא נמוך מ-61).

מבקר המדינה הנבחר יכנס לתפקידו ביום 4 ביולי 2026.