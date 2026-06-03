כיכר השבת
אלרון או ראבילו?

בחירת מבקר המדינה: החלה ההצבעה במליאת הכנסת 

במליאת הכנסת החלה הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו | החרדים צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו (חדשות)

מיכאל ראבילו ויוסף אלרון (צילום: יונתן זינדל - פלאש 90)

במליאת הכנסת החלה לפני זמן קצר (רביעי) הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו.

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, הכריז בפתח הישיבה על המועמדים והסביר על הליך הבחירה במליאה. ההצבעה הינה חשאית ומתבצעת מאחורי פרגוד שהוצב במליאה.

הח"כים החרדים מש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בתום ההצבעה, תילקח תיבת הקלפי בליווי סדרני הכנסת אל חדרו של מזכיר הכנסת, עו"ד דן מרזוק, שם תתבצע ספירת הקולות. את הספירה תבצע ועדת הקלפי, המורכבת משני חברי כנסת מהקואליציה ושני חברי כנסת מהאופוזיציה. ספירת הקולות תפוקח על ידי מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית של הכנסת.

לפי חוק מבקר המדינה, המועמד שבעדו יצביעו רוב חברי הכנסת (61 לפחות) הוא הנבחר. במידה שאף אחד מהמועמדים לא יזכה לתמיכתם של 61 חברי כנסת לפחות, תתבצע הצבעה חוזרת – ואז יוכרז כמועמד הנבחר מי שזכה לרוב קולות חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה (גם אם מספר הקולות הוא נמוך מ-61).

מבקר המדינה הנבחר יכנס לתפקידו ביום 4 ביולי 2026.

בחירותכנסתמבקר המדינהיוסף אלרוןעו"ד מיכאל ראבילו

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר