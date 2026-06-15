כיכר השבת
למרות מעמדו הדיפלומטי

חריג: השר בן גביר נדרש למסור טביעות אצבע עבור ויזה לארה"ב

חריג: השר בן גביר נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש, זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה | השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית (מדיני)

בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

השר לביטחון לאומי נדרש להגיע לשגרירות ארה"ב בישראל על מנת למסור טביעות אצבע כחלק מבקשת ויזה שהגיש. זאת למרות שהשר רשאי לקבל ויזת דיפלומט כמו יתר השרים בממשלה.

על פי הדיווח בחדשות 13, השר צפוי לבקר בארה"ב כדי להשתתף באירוע פרטי, ואף לקיים פגישה שמוגדרת כפגישה מדינית.

מדובר בדרישה חריגה לנוכח העובדה כי השר מחזיק בדרכון דיפלומטי, הליך שאינו נהוג עבור נבחרי ציבור בדרג זה, שאינם נדרשים לעבור את התהליכים הביורוקרטיים שעוברים אזרחים מן השורה.

מטעמו של בן גביר נמסר: "כל אזרח ישראלי שמבקש ויזה לארה"ב נדרש למסור טביעות אצבע. השר בן גביר אינו מורם מעם, ומאחר שעיקר הנסיעה היא פרטית, הוא בחר שלא לנצל את מעמדו כשר וביקש ויזה רגילה בדיוק כמו כל אזרח".

מטעמו של בן גביר הוסיפו ותקפו: "במקום לשבח שר שנוהג כאחד האדם ואינו מבקש לעצמו יחס מיוחד, אתם תוהים מדוע לא ניצל את מעמדו. אין גבול לרדיפה ולניסיון להפוך כל דבר לכותרת".

איתמר בן גבירויזה לארה"בטביעת אצבע

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