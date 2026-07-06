לפני כחודש הציבור החרדי סער בעקבות תיעודי האלימות המשטרתית החריגה במהלך פינוי מפגינים שחסמו את כביש גהה בכניסה לבני ברק. בסרטונים נראו מפגינים מוטלים על הכביש, חלקם כשמכנסיהם קרועים, לצד תיעודים שבהם נראים שוטרים מכים ובועטים במפגינים גם לאחר שנוטרלו. באחד התיעודים נראה אף מפקד התחנה מעורב בפינוי האלים.

התיעודים עוררו זעם רב בציבור החרדי והובילו לגל גינויים מצד המפלגות החרדיות. בש״ס וביהדות התורה הבטיחו לפעול בנושא, וח״כ אורי מקלב הודיע כי יקדם הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת האירועים.

אלא שלמרות שחלפו יותר משבועיים, בפועל טרם התקיים בכנסת כל דיון בנושא. ההצעה לסדר שהגיש מקלב להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית הוסרה מסדר יומה של מליאת הכנסת שעות ספורות לפני שהייתה אמורה לעלות לדיון, מבלי שנמסר הסבר פומבי לכך.

במקביל, ח״כ יואב בן צור הגיש הצעה לסדר תחת הכותרת: ״תיעודים מזעזעים על אלימות קשה של לובשי מדים נגד מפגינים כשחלקם כבר מנוטרלים״.

בדברי ההסבר להצעתו כתב בן צור: ״זו לא פעם ראשונה, ולא שמענו שבפעמים הקודמות הועמדו שוטרים לדין, אלא שהפעם ייתכן ונרשם שיא מכל הבחינות. התחושה היא שמישהו העביר לשוטרים מסר שדם חרדים הפקר והם למשיסה״.

בניגוד להצעתו של מקלב, הצעתו של בן צור אושרה במליאת הכנסת והועברה לדיון בוועדה לביטחון לאומי. אולם עד כה, יו״ר הוועדה, ח״כ צביקה פוגל, טרם כינס דיון בנושא ולפי שעה אף לא נקבע מועד לקיומו.

בינתיים, הוועדה ממשיכה לקיים דיונים בנושאים אחרים. ביום שלישי הקרוב צפויה הוועדה לדון בהצעה לסדר העוסקת בטיפול בפוסט טראומה של שוטרי משטרת ישראל, הצעה שהתקבלה לאחר הצעתו של בן צור. עוד קודם לכן, ביום שני, תתכנס הוועדה לדיון מיוחד לבקשת ח״כ אריאל קלנר בנושא ״אכיפה בררנית, קלות ענישה ותמיכה בטרור מצד מוסדות לשכת עורכי הדין״.

גורמים המעורים במערכת הפוליטית הביעו בשיחה עם ״כיכר השבת״ תמיהה על העיכוב בכינוס הדיון.

לדבריהם, ברקע הבחירות המתקרבות והניסיון של עוצמה יהודית למשוך קולות של מצביעים חרדים המאוכזבים מהמפלגות החרדיות, עולה השאלה האם יו״ר הוועדה חושש מדיון פומבי שבו יוצגו הטענות לאכיפה בררנית ולאלימות משטרתית כלפי חרדים, באופן שעלול לפגוע במפלגתו בקרב אותם מצביעים פוטנציאליים.