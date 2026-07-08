שר המשפטים יריב לוין יצא הערב (רביעי) במתקפה חריפה נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג, בעקבות דברים שאמר מוקדם יותר היום בטקס סיום קורס המכללה לביטחון לאומי, ובהם מתח ביקורת מרומזת על דבריו של ראש השב״כ דוד זיני.

הרצוג אמר במהלך הטקס כי ״מוסדות המדינה שייכים לכולם״ והדגיש כי ״הממלכה היא הריבון״. לדבריו, ״גופי הביטחון והאכיפה אינם נאמנים לאדם או למחנה כזה או אחר, אלא לריבון״.

בתגובה פנה לוין ישירות לנשיא וציטט את סעיף 4(א) לחוק השב״כ, שלפיו ״השירות נתון למרות הממשלה״. לדבריו, ראש השב״כ דוד זיני ״אמר את המובן מאליו: שהוא כפוף לממשלה, כפי שקבוע בחוק״.

לוין להרצוג: ״אזרחי ישראל מצפים שתגבה את זיני״

שר המשפטים המשיך וציטט גם את פקודת המשטרה, הקובעת כי ״משטרת ישראל נתונה למרות הממשלה״, ועקץ את מפכ״ל המשטרה רב ניצב דני לוי.

״מפכ״ל המשטרה דני לוי, לעומתו, טרם אמר את המובן מאליו, שהוא כפוף לממשלה, כפי שקבוע בחוק״, כתב לוין.

לוין קרא להרצוג להתייצב לצד ראש השב״כ: ״כנשיא מדינת ישראל וכמשפטן, אזרחי ישראל מצפים לכך שתגבה את מי שפועל על פי חוק, ראש השב״כ דוד זיני, ושתדרוש מכולם, לרבות ממפכ״ל המשטרה, לנהוג כמוהו״. את דבריו חתם לוין במשפט: ״שלטון החוק הוא כיבוד החוק״.

סערת ה"נאמנות": למה התכוון זיני?

העימות מגיע בעקבות הסערה שהתעוררה סביב דברים שנשא זיני, מהם פורסמו בתחילה רק חלקים. מאז כניסתו לתפקיד מדגיש ראש השב״כ את תפיסתו בדבר ההיררכיה בין הדרג הנבחר לבין משרתי הציבור ואת הצורך, לשיטתו, לתקן את היחסים בין הדרגים.

בנאומו התייחס זיני בהרחבה למושג הממלכתיות ואמר: ״ממלכתי יכול להיות כמעט כללי, וככל שזה יותר כללי כך זה יותר ממלכתי. ביטול טובתי הפרטית למען טובת הכלל, זה ממלכתי״.

בהמשך אף הבהיר את תפיסתו ביחס לנאמנות ואמר: ״מנסים לעשות מגמות כאלה של נאמנות למלך, לא לממלכה. חבר׳ה, יש נבחרי ציבור. זו דמוקרטיה״.

זיני תיאר את הגבול שבין מנהיגות מקצועית לבין כפיפות לדרג הנבחר: ״אני צריך להיות הקטר, ומצד שני, אני חייב להיות בצניעות כלפי נבחרי הציבור״.

ראש השב״כ אף הדגיש מספר פעמים, בנאומים ובמפגשים בתוך הארגון, את החשיבות שהוא מייחס להרחקת הפוליטיקה מהשב״כ ולשמירתה מחוץ לשערי השירות.

המפכ״ל: ״כל החלטה של בג״ץ ניישם בלי להניד עפעף״

במקביל לסערה סביב זיני, גם משטרת ישראל נמצאת במוקד הדיון סביב שאלת הציות במקרה של עימות בין הממשלה לבג״ץ.

הסערה התעוררה לאחר שדובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, נשאל בריאיון לכאן חדשות ברשת ב׳ למי תציית המשטרה במקרה של התנגשות בין הממשלה לבג״ץ. דורון נמנע מלהתחייב במפורש כי המשטרה תעמוד לצד בית המשפט והשיב: ״נציית למי שהחוק מחייב אותנו לציית לו״.

היום התייחס המפכ״ל דני לוי לסערה והבהיר: ״אנחנו מייצגים את החוק ומצייתים לו. כל החלטה של בג״ץ מבחינתנו היא החלטה שניישם אותה בלי להניד עפעף, ולא חשוב מה דעתו של מישהו״. ״אנחנו ארגון א־פוליטי שאת דעותינו אנחנו שומרים בבית״, הוסיף המפכ״ל.

כעת, עם המתקפה הישירה של שר המשפטים על נשיא המדינה וההשוואה שערך בין ראש השב״כ למפכ״ל, העימות סביב שאלת כפיפותם של גופי הביטחון והאכיפה לדרג הנבחר עולה מדרגה.