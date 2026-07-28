כיכר השבת
90 יום לבחירות

החל ממחר: ההנחיה החריגה של ועדת הבחירות לכלי התקשורת בישראל

עם הכניסה ל־90 הימים שלפני הבחירות לכנסת, ועדת הבחירות המרכזית חידדה את חובת הדיווח של כלי התקשורת ומכוני הסקרים | החל ממחר, כל סקר בחירות שיפורסם יחויב בהעברה לוועדה בתוך 24 שעות, לצד נתונים מפורטים על אופן עריכתו | המידע יפורסם באתר ועדת הבחירות (פוליטי)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נותרו 90 ימים לבחירות לכנסת ה־26, ובוועדת הבחירות המרכזית נערכים ליישום הוראות חוק הבחירות הנוגעות לפרסום סקרי בחירות.

במכתב ששלח ממלא מקום מנכ”ל ועדת הבחירות המרכזית, דין ליבנה, לכלי התקשורת, לעורכי הסקרים ולמכוני המחקר, הובהר כי החל ממחר (רביעי) תחול החובה להעביר לוועדת הבחירות המרכזית כל סקר בחירות המתפרסם לציבור, בתוך 24 שעות ממועד פרסומו.

לפי ההנחיה, הדיווח יכלול לא רק את תוצאות הסקר, אלא גם את כלל הנתונים הנדרשים על פי החוק, ובהם פרטים על אופן עריכת הסקר והמתודולוגיה שבה נערך. לצורך כך הקימה ועדת הבחירות מערכת דיווח ייעודית, והמידע שיועבר יפורסם באתר האינטרנט של הוועדה בעמוד ייעודי.

בוועדת הבחירות מזכירים כי הוראות החוק חלות על כל סקר בחירות המתפרסם בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות, בין אם הוא מתפרסם באמצעי התקשורת האלקטרוניים, בעיתונות הכתובה או באתרי האינטרנט.

במכתבו מדגיש ליבנה כי לסקרי בחירות קיימת השפעה על דעת הקהל ועל התנהגות הבוחרים, ולכן קבע המחוקק מנגנון שמטרתו להגביר את השקיפות ולאפשר לציבור לעיין גם בנתונים המלווים את הסקרים, ולא רק בתוצאותיהם.

עוד נמסר כי צוות ועדת הבחירות יעמוד לרשות כלי התקשורת ומכוני הסקרים לכל שאלה או הבהרה בנוגע ליישום הוראות החוק ולהעברת הדיווחים.

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