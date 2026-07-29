כיכר השבת
"אבטחה שאינה חמושה"

ביטחוני או גימיק? הבקשה החריגה ממפלגתו של אייזנקוט לראש השב"כ

ראש המטה של איזנקוט שלח מכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה שלו | לדבריו, לא ניתן לו מענה בסוגיית האבטחה, ובשל כך אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק, כי המשטרה לא מאפשרת למאבטחים לשאת נשק (פוליטי)

גדי איזנקוט (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

צורך ביטחוני מובהק או מהלך מיתוגי? על רקע האיומים האיראניים לפגוע בבכירים ישראליים, ראש המטה של יו"ר ישר גדי איזנקוט שלח מכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה שלו. עם זאת, החוק לא מחייב את השב"כ לאבטח את איזנקוט שאינו סמל שלטון.

על פי הדיווח הערב (רביעי) בחדשות 12, רון ברקאי, ראש המטה, כתב כי כמועמד מוביל לראשות ממשלה וכשהשיח כל כך רותח ומוקצן, לא ניתן לו מענה בסוגיית האבטחה. בשל כך אנשי איזנקוט נאלצים לאבטח אותו באופן פרטי וללא נשק, כי המשטרה לא מאפשרת למאבטחים לשאת נשק.

ברקאי כתב כי "לאחר הערכת מצב פנימית ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, וכן סדרת פרסומים מטרידים, לצד נוכחות עם ציבור רחב מאוד בכנסי המפלגה, החלטנו לאבטח את יו"ר המפלגה על ידי חברת אבטחה פרטית, על פי מיטב הבנתנו". עם זאת הדגיש כי "לא ניתן לנו אישור לאבטחו באופן חמוש ועל כן מדובר באבטחה שאינה חמושה".

לסיום כתב: "אינני יודע מה נהוג בתחום האבטחה הממלכתית, אולם אני רואה לנכון להביא לידיעתכם את מצב הדברים הקיים לכל שיקול שתמצאו לנכון. כמו כן, אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות האבטחה הפרטי".

גדי אייזנקוטהשב"כדוד זיניישר

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