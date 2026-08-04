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נתניהו מצהיר: "לא ניסוג מהקווים הנוכחיים עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו" | צפו

ראש הממשלה נתניהו אמר הערב (שלישי) בסרטון שפרסם כי "אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא ניסוג מהקווים הנוכחיים שלנו עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו" | בהמשך אמר: "אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחינו ואזרחינו" | נתניהו הוסיף כי "טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה - אנחנו בודקים את זה" | צפו (מדיני)

נתניהו מצהיר
נתניהו מצהיר| צילום: צילום: דוברות ראש הממשלה

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