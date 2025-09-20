כיכר השבת
בפתח השנה החדשה

שבוע מכריע: נשיא סוריה יגיע לעצרת האו"ם כדי לקדם הסכם ביטחוני עם ישראל והמאבק על תמיכה במדינה פלסטינית

עצרת האו"ם השנתית נפתחת השבוע על רקע מתיחות דיפלומטית וצבאית, ובמרכזה תתקיים פגישה היסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא סוריה אחמד א-שרע. על פי דיווחים, השיחות נועדו לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל, מהלך חסר תקדים שטרם התרחש מזה עשרות שנים | המשלחת הישראלית תתמודד גם עם "פסטיבל פלסטיני" צפוי, לאחר שיו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן קיבל אישור מיוחד לנאום מרחוק (מדיני, בעולם)

נתניהו ונשיא סוריה א- שרע (צילום: (Mohammad Bash / Shutterstock.com) ואיתי בית-און לע"מ)

העצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים השבוע בניו יורק, צפויה להיות אירוע דיפלומטי טעון במיוחד, עם פגישות והצהרות בעלות חשיבות בינלאומית. אחד האירועים המרכזיים שצפויים לעמוד במוקד הוא נאום היסטורי של נשיא סוריה אחמד א-שרע, ולאחריו פגישה עם נשיא ארה"ב, . מפגש זה, שלא התרחש מזה עשרות שנים, מעורר סערה דיפלומטית ומצביע על נכונות אפשרית לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל.

על פי דיווחים ראשוניים של סולימאן מסוודה ורועי קייס, גורמים בסוריה מציינים כי שיחות בנושא הסכם ביטחוני עשויות להבשיל במהירות, בעוד שישראל עדיין מתמודדת עם פערי אמון משמעותיים. בין הנושאים המרכזיים נמצאים סוגיות כמו נוכחות כוחות בשטח החיץ וגורל כתר החרמון, שיידרשו להסדרה במסגרת ההסכם.

ממשל טראמפ, המעוניין להציג פריצת דרך מדינית במהלך העצרת, מגביר את הלחצים על ישראל לצמצם את הפערים הדיפלומטיים. ראש הממשלה צפוי לקיים דיון חירום לקביעת עמדתה הרשמית של ישראל, ולאחר מכן יישא נאום מתוכנן ביום שישי אחר הצהריים. בנוסף, בשולי העצרת נתניהו ייפגש עם מנהיגים נוספים, ביניהם נשיאי סרביה, ארגנטינה ופרגוואי. ביום שני, נתניהו יפגוש את טראמפ בבית הלבן.

במקביל להתפתחויות הללו, עצרת האו"ם אישרה ברוב עצום החלטה שתאפשר ליו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לנאום השבוע באמצעות וידאו. ההחלטה התקבלה לאחר שממשל טראמפ מנע את כניסתו לניו יורק. נאומו של אבו מאזן צפוי להתקיים ב-25 בספטמבר ונתפס על ידי ישראל כחלק מ"פסטיבל פלסטיני" שמטרתו להסית נגדה.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, התייחס להחלטה ואמר כי "כאן באו"ם נערכים לתיאטרון הפלסטיני במהלך העצרת הכללית... אנו נמשיך בפעילות בשטח – להכות בחמאס ולהשיב את כל החטופים הביתה".

דני דנון, שגרירנו באו"ם (צילום: ÜN photo/Evan Schneider)

בנוסף, לקראת העצרת והחגים, שר החוץ פנה לקוריאה הדרומית, המכהנת כנשיאה תורנית של מועצת הביטחון, בבקשה לדחות דיון שתוכנן לערב ראש השנה בנושא "התוקפנות הישראלית". סער ציין כי מועד הדיון מונע מנציגי ישראל, דיפלומטים ויהודים להשתתף, ופוגע בעקרונות דיפלומטיה הוגנת.

בצל אירועים אלו והערכת מצב ביטחונית, הוחלט על תגבור כוחות נוסף ביהודה ושומרון. שמונה פלוגות הכשרה, בהיקף של כשני גדודים, יתפרסו על הצירים והיישובים לאורך כל תקופת החגים במטרה לשמור על הסדר והביטחון.

