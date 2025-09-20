העצרת הכללית של האו"ם, שתתקיים השבוע בניו יורק, צפויה להיות אירוע דיפלומטי טעון במיוחד, עם פגישות והצהרות בעלות חשיבות בינלאומית. אחד האירועים המרכזיים שצפויים לעמוד במוקד הוא נאום היסטורי של נשיא סוריה אחמד א-שרע, ולאחריו פגישה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. מפגש זה, שלא התרחש מזה עשרות שנים, מעורר סערה דיפלומטית ומצביע על נכונות אפשרית לקדם הסכם ביטחוני בין סוריה לישראל.

על פי דיווחים ראשוניים של סולימאן מסוודה ורועי קייס, גורמים בסוריה מציינים כי שיחות בנושא הסכם ביטחוני עשויות להבשיל במהירות, בעוד שישראל עדיין מתמודדת עם פערי אמון משמעותיים. בין הנושאים המרכזיים נמצאים סוגיות כמו נוכחות כוחות בשטח החיץ וגורל כתר החרמון, שיידרשו להסדרה במסגרת ההסכם.

ממשל טראמפ, המעוניין להציג פריצת דרך מדינית במהלך העצרת, מגביר את הלחצים על ישראל לצמצם את הפערים הדיפלומטיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים דיון חירום לקביעת עמדתה הרשמית של ישראל, ולאחר מכן יישא נאום מתוכנן ביום שישי אחר הצהריים. בנוסף, בשולי העצרת נתניהו ייפגש עם מנהיגים נוספים, ביניהם נשיאי סרביה, ארגנטינה ופרגוואי. ביום שני, נתניהו יפגוש את טראמפ בבית הלבן.

במקביל להתפתחויות הללו, עצרת האו"ם אישרה ברוב עצום החלטה שתאפשר ליו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לנאום השבוע באמצעות וידאו. ההחלטה התקבלה לאחר שממשל טראמפ מנע את כניסתו לניו יורק. נאומו של אבו מאזן צפוי להתקיים ב-25 בספטמבר ונתפס על ידי ישראל כחלק מ"פסטיבל פלסטיני" שמטרתו להסית נגדה.

שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, התייחס להחלטה ואמר כי "כאן באו"ם נערכים לתיאטרון הפלסטיני במהלך העצרת הכללית... אנו נמשיך בפעילות בשטח – להכות בחמאס ולהשיב את כל החטופים הביתה".