המאמצים של ארצות הברית לקדם החלטה במועצת הביטחון על הקמת כוח ייצוב בינלאומי בעזה נתקלים בגל התנגדות חריג מצד רוסיה, סין ומספר מדינות ערביות - כך דווח בסוכנות הידיעות AP.

על פי ארבעה דיפלומטים באו״ם, המעצמות דורשות למחוק לחלוטין מן הנוסח את הגוף הניהולי הזמני המתוכנן, "מועצת השלום" – המהווה רכיב מרכזי בתוכנית הפסקת האש של הנשיא טראמפ.

למרות ההתנגדות, הנוסח המעודכן שהפיצה וושינגטון שב לשמר את מנגנון ״מועצת השלום״, אך הוסיף התייחסות זהירה לעיקרון ההגדרה העצמית הפלסטינית – מבלי להציג התחייבות ברורה למדינה פלסטינית.

לדברי דיפלומטים, המחלוקת סביב הגוף הזמני אינה רק טכנית: היא מדגישה את עומק הפערים שנוצרו בין ארה״ב לבין חברות מרכזיות במועצת הביטחון לאחר יותר משנתיים של מלחמה.

במשלחת האמריקנית מזהירים כי העיכובים “עלולים לגרום לפגיעה ממשית ובלתי-נמנעת בתושבי רצועת עזה”. מזכיר המדינה מרקו רוביו קרא למועצה “לפעול ללא דיחוי” וציין כי השיחות על נוסח ההחלטה “מתקדמות בקצב חיובי”.

הטיוטה המקורית, שהופצה בשבוע שעבר, ביקשה להעניק מנדט בינלאומי רחב לכוח ייצוב עד סוף 2027, שיופקד על ביטחון הרצועה ויפעל בצמידות ל״מועצת השלום״.

רוסיה, סין ואלג׳יריה דחו את הנוסח, ו־13 מתוך 15 חברות המועצה הגישו שורה של תיקונים.

שתי נקודות גרעיניות עמדו במרכז המחלוקת: ניסוח הדרך להקמת מדינה פלסטינית בעתיד, ולוח הזמנים לנסיגת צה”ל מהרצועה.

הטיוטה המעודכנת קובעת כי לאחר ביצוע רפורמות ברשות הפלסטינית ובהתקדמות שיקום עזה, “ייתכן שייווצרו התנאים לנתיב אמין להגדרה עצמית פלסטינית”.

היא מוסיפה כי ארה״ב תפתח ערוץ דיאלוג בין ישראל לפלסטינים במטרה לגבש “אופק פוליטי לחיים משותפים”.

בהצעה האמריקנית העדכנית נכתב כי נסיגת צה״ל תתבצע כאשר כוח הייצוב “יקיים שליטה ויציבות” בשטח, ובהתאם ל״סטנדרטים, אבני דרך ולוחות זמנים” שיוסכמו בין ישראל, כוח הייצוב, ארה״ב וגורמים נוספים.

מדינות ערביות ואחרות דרשו הבהרות על “מועצת השלום”: הרכבה, סמכויותיה ודרך פעולתה. הטיוטה המעודכנת לא הציעה שינויים מהותיים בנושא.

בסוכנות הידיעות AP דווח כי לפי דיפלומטים באו״ם, עומדות בפני ארה״ב שלוש דרכי פעולה: קבלת חלק מהתיקונים המהותיים; העלאת ההצעה להצבעה – תוך סיכון לוטו רוסי או סיני; עקיפת מועצת הביטחון והקמת כוח רב-לאומי על בסיס “קואליציה של מעוניינים” ללא מנדט של האו״ם.

לדבריהם, מוסקבה ובייג׳ינג דורשות למחוק יותר ממחצית מהנוסח ולהשאיר רק סעיף המגדיר כוח ייצוב הכפוף ישירות למועצת הביטחון.

לפי הטיוטה הנוכחית, כוח הייצוב יופקד על: תהליך פירוז רצועת עזה; פירוק מוחלט של נשק מארגונים חמושים שאינם מדינתיים; אבטחת גבולות בשיתוף משטרה פלסטינית שתוכשר ותיבדק; הבטחת מעבר סיוע הומניטרי בתיאום עם מצרים וישראל; חידוש מלא של פעילות ארגוני הסיוע הבינלאומיים בעזה.

שאלת נכונות חמאס להתפרק מנשקו – תנאי מפתח בתוכנית טראמפ – נותרת בלתי פתורה.

לא ברור אם מוסקבה או בייג׳ינג יבלמו את ההחלטה בהצבעה רשמית, אך ברור כי וושינגטון ניצבת בפני מערך התנגדות רחב. חלק מהמדינות החברות טוענות כי יש לאשר את ההצעה במהירות כדי להמשיך את המגמה המדינית החיובית בשטח, בעוד אחרות דורשות תיקונים מהותיים.