כיכר השבת
עימות מדיני

דרישה ישראלית חריגה מסוכנות האו"ם: עצרו מיד את הסיוע לארגון הטרור הטורקי

מתאם פעולות הממשלה בשטחים שיגר מכתב חריף לראשי תוכנית המזון של האו"ם בעקבות מידע על כך שהסוכנות העבירה דלק לארגון IHH הטורקי בתוך רצועת עזה | בהודעה הובהר כי מדובר בארגון המוכר כארגון טרור (חדשות)

(צילום: בינה מלאכותית)

צעד חריג ותקיף של מערכת הביטחון הישראלית מול סוכנויות הסיוע הבינלאומיות הפועלות ב. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), אלוף יורם הלוי, העביר היום (חמישי) מכתב רשמי וחריף לראשי "תוכנית המזון העולמית" של האו"ם (WFP).

במכתבו, הציב האלוף דרישה חד-משמעית להפסיק באופן מיידי כל העברה של דלק, מתן סיוע או כל תמיכה אחרת לארגון הטורקי IHH.

הפנייה החריגה לראשי סוכנות האו"ם נעשתה בעקבות מידע מודיעיני מטריד שהתקבל במתפ"ש, ולפיו סוכנות ה-WFP העבירה בפועל דלק בתוך שטחי רצועת עזה לידי אנשי ארגון IHH הטורקי.

במכתב הובהר כי הארגון הטורקי, שהיה מעורב בין היתר בקידום המשטים האחרונים לעבר רצועת עזה, מוכרז באופן רשמי בישראל כארגון טרור מאז חודש מאי של שנת 2008. משכך, כל פעילות שלו או סיוע לו נחשבים לאסורים בתכלית על פי החוק.

אלוף הלוי הדגיש בפנייתו כי מתן תמיכה או סיוע כלשהו לפעילות של ארגון טרור מהווים עבירה חמורה ביותר, אשר עלולה לשאת עמה השלכות משמעותיות וקשות עבור הגורמים המעורבים.

המסר הישראלי לסוכנות האו"ם היה ברור: מדינת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לנצל את מנגנוני הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור.

עוד הובהר במכתב כי מערכת הביטחון לא תאפשר בשום אופן העברת משאבים לגורמים בעלי קשר לארגון החמאס תחת כסות של פעילות הומניטרית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים חתם את פנייתו בהזכרה כי מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי אל תוך רצועת עזה נועד אך ורק כדי לאפשר סיוע לאוכלוסייה האזרחית, וכי כל חריגה מהנהלים שנקבעו, וקל וחומר שיתוף פעולה עם גורמי טרור, יטופלו על ידי ישראל בחומרה רבה.

המכתב המלא
ישראלטורקיהרצועת עזההאו"םדלקמתאם פעולות הממשלה בשטחים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר