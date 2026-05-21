צעד חריג ותקיף של מערכת הביטחון הישראלית מול סוכנויות הסיוע הבינלאומיות הפועלות ברצועת עזה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), אלוף יורם הלוי, העביר היום (חמישי) מכתב רשמי וחריף לראשי "תוכנית המזון העולמית" של האו"ם (WFP).

במכתבו, הציב האלוף דרישה חד-משמעית להפסיק באופן מיידי כל העברה של דלק, מתן סיוע או כל תמיכה אחרת לארגון הטורקי IHH.

הפנייה החריגה לראשי סוכנות האו"ם נעשתה בעקבות מידע מודיעיני מטריד שהתקבל במתפ"ש, ולפיו סוכנות ה-WFP העבירה בפועל דלק בתוך שטחי רצועת עזה לידי אנשי ארגון IHH הטורקי.

במכתב הובהר כי הארגון הטורקי, שהיה מעורב בין היתר בקידום המשטים האחרונים לעבר רצועת עזה, מוכרז באופן רשמי בישראל כארגון טרור מאז חודש מאי של שנת 2008. משכך, כל פעילות שלו או סיוע לו נחשבים לאסורים בתכלית על פי החוק.

אלוף הלוי הדגיש בפנייתו כי מתן תמיכה או סיוע כלשהו לפעילות של ארגון טרור מהווים עבירה חמורה ביותר, אשר עלולה לשאת עמה השלכות משמעותיות וקשות עבור הגורמים המעורבים.

המסר הישראלי לסוכנות האו"ם היה ברור: מדינת ישראל רואה בחומרה רבה כל ניסיון, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, לנצל את מנגנוני הסיוע ההומניטרי לטובת ארגוני טרור.

עוד הובהר במכתב כי מערכת הביטחון לא תאפשר בשום אופן העברת משאבים לגורמים בעלי קשר לארגון החמאס תחת כסות של פעילות הומניטרית. מתאם פעולות הממשלה בשטחים חתם את פנייתו בהזכרה כי מנגנון הכנסת הסיוע ההומניטרי אל תוך רצועת עזה נועד אך ורק כדי לאפשר סיוע לאוכלוסייה האזרחית, וכי כל חריגה מהנהלים שנקבעו, וקל וחומר שיתוף פעולה עם גורמי טרור, יטופלו על ידי ישראל בחומרה רבה.