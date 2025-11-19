קואליציה ואופוזיציה מאוחדות: סגירת הברז לאונר"א

הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה ראשונה הצעת חוק שנועדה להפסיק באופן מיידי את אספקת שירותי החשמל והמים למשרדי סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטים פלסטינים (אונר"א) הפועלים בישראל.

על פי התיקון לחוק, חברת החשמל לישראל וכן ספקי המים לא יורשו לספק שירותים בנכסים שבהם אונר"א היא הצרכן הרשום – בין אם כבעלת הנכס ובין אם כמשלמת החשבונות. החוק קובע כי תינתן הודעה מוקדמת בת 30 ימים על הכוונה לנתק את השירותים. תקופת ההודעה המוקדמת תיכנס לתוקף רק אם הצרכן הרשום בנכס לא יוחלף על ידי גורם אחר במהלך תקופה זו.

קואליציה ואופוזיציה מאוחדות: "להפסיק לדבר ולעבור למעשים"

ההצעה, שאושרה על רקע ההאשמות החמורות כנגד הארגון, עוררה תגובות נחרצות במליאת הכנסת:

ח"כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) – יוזמת הסנקציות על אונר"א, הדגישה כי המהלך נולד מתוך צורך לדחוף את הממשלה לפעולה: "נאלצתי לעשות תרגיל פרלמנטרי כדי לדחוף את הממשלה ולהגיד - תעשו. אנחנו באופוזיציה נתמוך. הגיע הזמן להפסיק לדבר ולעבור למעשים."

ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) מהקואליציה, לא השאירה מקום לספק והגדירה את עמדתה באופן חריף: "אונר"א הוא ארגון טרור - נקודה. ישראל לא יכולה להרשות לארגון כזה להמשיך לפעול על אדמתה."

השר אופיר סופר: שיגר מסר ריבונות ברור: "זהו מסר ברור לכל מי שמנסה לערער את שלטון החוק ואת הביטחון שלנו: מדינת ישראל היא הריבון הבלעדי על אדמתה - ומי שלא עומד באמות המידה הללו, ייעצר."

החוק יעבור כעת להכנה בוועדת חוץ וביטחון לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית.